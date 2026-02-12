- Publicitate -
Structura anului școlar 2026-2027 a fost avizată: când încep și când se termină cursurile

Forma finală a structurii anului școlar 2026-2027 a fost avizată, a anunțat joi, 12 februarie, Ministerul Educației. Potrivit instituției, cursurile vor începe luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia vineri, 18 iunie 2027.

Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Există însă excepții pentru clasele terminale, respectiv clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, și clasele a VIII-a, care încheie cursurile mai devreme, pe 4 iunie 2027, respectiv 11 iunie 2027 în cazul absolvenților de gimnaziu.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Săptămâna de vacanță de schi va fi planificată, prin decizie a inspectoratelor școlare, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027.

