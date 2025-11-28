Știința și tehnologia prind viață la Ploiești de Zilele Roboticii

Zilele Roboticii #4 la Ploiești aduce împreună competiția FIRST Tech Challenge și o zi dedicată conferințelor interactive, oferind tinerilor acces la educație STEAM, tehnologii emergente și orientare profesională susținută de specialiști.

- Publicitate -

Evenimentul, organizat de patru echipe locale de robotică FTC, se desfășoară în weekendul 29-30 noiembrie la etajul 8 al Primăriei Municipiului Ploiești. Intrarea este gratuită.

Sâmbătă are loc competiția de robotică, iar duminică este ziua dedicată conferințelor, atelierelor și discuțiilor cu experți din mediul academic, industria tehnologică și zona educației creative.

- Publicitate -

Zilele Roboticii #4 este un eveniment conceput pentru a susține dezvoltarea educațională și profesională a tinerilor din comunitatea ploieșteană. După prima zi dedicată competiției FIRST Tech Challenge, duminica este rezervată conferințelor, prezentărilor și atelierelor care conectează tehnologia cu inovația și creativitatea.

Ziua a doua aduce în fața participanților peste cinci invitați importanți din educație, tehnologie și mediul antreprenorial.

Invitații Zilelor Roboticii

Domnul Alin Diniță, Rector al Universității Petrol-Gaze Ploiești va vorbi despre rolul universităților tehnice în formarea viitorilor specialiști și despre oportunități de dezvoltare oferite elevilor care se pregătesc pentru o carieră în inginerie.

- Publicitate -

Domnul Atudorei Tiberiu, reprezentant al Oracle România va discuta despre direcții actuale din industria software, despre trasee profesionale în IT și despre oportunitățile emergente pentru elevi care își doresc un viitor în programare, cloud sau soluții digitale. Elevii vor afla cum se pot pregăti încă din liceu pentru a profita de domeniile aflate în creștere.

Doamna Loredana Marin, reprezentant LACE Magazine, va aborda tema antreprenoriatului feminin și va oferi o perspectivă inspirațională asupra construirii unei cariere în zona creativă și tehnică. Mesajul ei principal, „Practica este cheia succesului în orice domeniu, încurajează implicarea activă, experimentarea și dezvoltarea continuă.”

Pe lângă conferințe, ziua de duminică include ateliere interactive dedicate tinerilor începând cu ora 14:30 până la 16:30. În cadrul atelierelor LEGO, participanții pot construi și experimenta mecanisme simple, dar și ateliere de modelare și imprimare 3D, care le oferă ocazia să descopere procesul de creare a obiectelor digitale și transformarea lor în prototipuri reale.

- Publicitate -

Prin mixul dintre robotică, prezentări profesionale și activități interactive, Zilele Roboticii #4 devine o platformă completă de descoperire pentru elevi. Participanții pot explora domenii noi, pot pune întrebări și pot primi îndrumare direct de la profesioniști. Evenimentul contribuie la formarea unei generații motivate și pregătite pentru viitor.

Organizatorii evenimentului sunt Asociația Nație Prin Educație și cele patru echipe locale de robotică FTC

Asociația Nație Prin Educație este o organizație non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează și susține educația STEM pentru peste 5000 de elevi și mentorii lor în fiecare an. Din 2016, asociația este organizatorul Programului Național de Educație STEAM FIRST Tech Challenge.

Cele patru echipe de robotică sunt Ro2D2, infO(1)Robotics, Brave Bots și Eastern Foxes, recunoscute la nivel internațional pentru rezultatele obținute în competiția FIRST Tech Challenge.