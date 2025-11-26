Ce se întâmplă cu spitalul CFR Ploiești

Echipa de robotică RO2D2 a creat o aplicație de realitate virtuală

Marius Nica
Autor: Marius Nica
echipa de robotica ro2d2

Echipa de robotică RO2D2 a Colegiului Național Mihai Viteazul Ploieşti a lansat o aplicație de realitate virtuală prin care se pot vizita, de la distanță, trei artefacte importante din Prahova. 

Proiectul permite vizitarea într-o realitate virtuală a castrului roman din Drajna, bisericii roșii de lângă Mănăstirea Turnu și a ruinelor palatului postelnicului Cantacuzino.

Aplicația, intitulată „Roboți și artefacte în dialog”, este un proiect finanțat de Consiliul
Județean Prahova.

Proiectul a fost realizat de echipa de robotică RO2D2, în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie şi Arheologie Prahova.

Cei curioși pot explora de la distanță cele trei obiective prin intermediul unor ochelari VR cu aplicația elevilor ploieșteni.

