- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEducație

Cardurile educaționale ar putea fi încărcate săptămâna viitoare

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
rechizite

Cardurile educaționale pentru elevii din învățământul preuniversitar urmează să fie încărcate. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a transmis că vineri, 28 noiembrie, sumele ar putea să fie deblocate, iar în câteva zile s-ar putea face plata.

- Publicitate -

„Vineri, 28 noiembrie ar putea să fie deblocate sumele (n. red. de la Comisia Europeană), iar în câteva zile s-ar putea face plata, adică încărcarea cardurilor. A fost o problemă la baza de date”, a spus pentru Edupedu.ro, ministrul proiectelor europene, Dragoș Pâslaru.

Există o posibilitate, așadar, ca alimentarea cardurilor educaționale să aibă loc la începutul lunii decembrie 2025.

- Publicitate -

Cardurile educaționale sunt tichete sociale de 500 de lei oferite pentru sprijin educațional preșcolarilor și elevilor dezavantajați.

Tichetele pot fi utilizate exclusiv pentru achiziția de materiale necesare frecventării școlii și grădiniței (rechizite, papetărie, articole de pictură, ghiozdane și haine), contribuind astfel la reducerea abandonului școlar și creșterea incluziunii în educație.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Câte persoane cu handicap lucrează la stat, în Ploiești

Corina Matei Corina Matei -
Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități este dificilă,...

Bătaie de joc: Podul de pe DN1A de la Blejoi nu este recepționat

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Lucrările la infrastructura rutieră din județul Prahova par că...

Traficul rutier pe DN 1, la Movila Vulpii, se redeschide mai devreme

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Lucrările de reparație a trecerii la nivel cu calea...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -