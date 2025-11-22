- Publicitate -
Forumul Merito, la Ploiești

Astăzi, la Ploiești, a avut loc a patra ediție a forumului Merito. Evenimentul s-a lansat la teatrul Toma Caragiu și a continuat  cu ateliere la Colegiul Naţional „I. L Caragiale”. Observatorul Prahovean a fost partenerul media oficial al evenimentului.

Prezentarea forumului a fost realizată de profesorii din comunitatea locală MERITO, organizatori ai Forumului: Daniela Lică și Liviu Drăghici.

Tema evenimentului a fost „Cum facilităm învățarea conceptelor abstracte?”, privind planificarea traseului de la competențele și conținuturile din programă la activități de învățare adecvate pentru însușirea conceptelor abstracte.

Participarea la Forum a fost gratuită şi deschisă profesorilor şi directorilor, studenţilor şi elevilor de profil pedagogic, din regiune şi din toată țara.

