A început festivalul RobotiKa 3.0, la UPG Ploiești

Astăzi, la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, a început a treia ediție a Festivalului RobotiKa 3.0, un eveniment dedicat tehnologiei, inovației și educației STEAM, organizat de echipa de robotică BraveBots a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești. Evenimentul este susținut de Observatorul Prahovean.

- Publicitate -

Festivalul este creat de BraveBots, echipă care marchează anul acesta 10 ani de activitate în competiția internațională FIRST Tech Challenge, organizată de Asociația Nație Prin Educație. În Iulie 2025, BraveBots a reprezentat România în Olanda, unde a câștigat European Premier Event dintre 96 de echipe din toată lumea.

Ajuns la cea de-a treia ediție, festivalul a crescut dintr-o idee simplă a unui grup de liceeni pasionați de tehnologie într-un eveniment major, deschis întregii comunități, de la copii și tineri, la părinți, cadre didactice și bunici.

- Publicitate -

Programul evenimentului este următorul: