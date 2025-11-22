A început festivalul RobotiKa 3.0, la UPG Ploiești

Astăzi, la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, a început a treia ediție a Festivalului RobotiKa 3.0, un eveniment dedicat tehnologiei, inovației și educației STEAM, organizat de echipa de robotică BraveBots a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești. Evenimentul este susținut de Observatorul Prahovean.
Festivalul este creat de BraveBots, echipă care marchează anul acesta 10 ani de activitate în competiția internațională FIRST Tech Challenge, organizată de Asociația Nație Prin Educație. În Iulie 2025, BraveBots a reprezentat România în Olanda, unde a câștigat European Premier Event dintre 96 de echipe din toată lumea.
Ajuns la cea de-a treia ediție, festivalul a crescut dintr-o idee simplă a unui grup de liceeni pasionați de tehnologie într-un eveniment major, deschis întregii comunități, de la copii și tineri, la părinți, cadre didactice și bunici.
Programul evenimentului este următorul: