UPG găzduiește prima ediție a Forumului Tinerilor Antreprenori

Tinerii cu spirit antreprenorial, membrii ai ALUMNI din cadrul Universității de Petrol și Gaz Ploiești, organizează prima ediție a evenimentului Forumul Tinerilor Antreprenori, în perioada 22-23 noiembrie 2025.

- Publicitate -

Pe lângă inițiativa și buna organizare a studenților universității din Ploiești, realizarea acestui eveniment este posibilă datorită sprijinului acordat de Consiliul Județean Prahova.

Forumul are scopul de a reuni participanți din domenii diverse, dar cu interese comune, cu scopul de a face schimb de păreri sau de a realiza dezbateri pe diverse teme actuale, stimulând spiritul antreprenorial în rândul tinerilor și creând o punte de legătură între mediul public, mediul universitar și mediul privat.

- Publicitate -

La această întâlnire vor participa peste 150 de membri, printre care studenți, masteranzi, doctoranzi și tineri antreprenori, cărora li se alătură reprezentanți ai administrației publice, ai mediului academic și al mediului de afaceri.

Forumul se va desfășura într-un stil interactiv, structurat pe trei paneluri tematice: Administrație Publică, IMM-uri de succes și Antreprenori de succes, pe o perioadă de două zile, în sala AP 9 din cadrul Universității de Petrol și Gaz Ploiești.

Surpriza evenimentului constă în acordarea a douăsprezece premii simbolice, oferite modelelor de succes din antreprenoriatul prahovean.

- Publicitate -

Înscrierile sunt deschise și se pot face accesând linkul:

https://docs.google.com/forms/d/1S8XROxNDzD2kfUqnfaomqWFjM7y5pZTVshiy4kS3PLA