Ora de religie în Prahova: elevii scutiți stau în clasă ori pe hol

Un subiect sensibil și adesea discutat este cel legat de obligația elevilor care nu frecventează ora de religie de a rămâne în incinta școlii, chiar în sala de curs. În școlile din Prahova, cei mai mulți dintre copiii scutiți rămân în clasă, „cuminţi”, pe parcursul acestei ore și, chiar dacă nu sunt evaluaţi cu note, ei ascultă, vor nu vor, pilde despre ispită, păcat și nemurire, despre cum „îi bate Dumnezeu”, sau despre cum oamenii răi ajung în iad, iar cei buni se duc în rai.

Conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, religia este menținută în planurile-cadru de învățământ, însă cu specificarea clară că participarea elevilor se face doar în baza unei cereri scrise. Prin urmare, ora de religie nu este obligatorie pentru toți elevii.

„Cu cine și unde?”, este remarca unui dascăl prahovean

Școlile sunt obligate să asigure pentru acești copii alternative educaționale, cum ar fi activități de studiu individual sau asistat (de exemplu, teme sau proiecte), participarea la alte materii opționale, dacă orarul permite, ori activități extracurriculare, cum ar fi cercuri de lectură, ateliere creative sau alte programe educative.

Elevii care nu participă la ora de religie nu au automat dreptul de a sta acasă dacă aceasta este programată în prima oră a zilei, decât în cazuri specifice și cu acordul școlii. Ei sunt obligați să participe la programul școlar conform orarului, iar absența de la prima oră (chiar dacă este religia) trebuie justificată. Școala poate considera absența nemotivată dacă elevul nu este prezent și nu există o înțelegere prealabilă.

Deși există reguli destul de bine trasate, în școlile din Prahova, unii directori spun că nu au nici spații disponibil și nici cadre didactice care să asigure supravegherea acestor elevi, motiv pentru care copiii, inclusiv cei de alte confesiuni, rămân în clasă și asistă la ora de religie, chiar dacă sunt scutiți.

„Dacă ora de religie e intercalată, stau cuminți în clasă și fac alte activități, ori merg la bibliotecă”

La C.N. „Al. I. Cuza” din Ploiești, spre exemplu, sunt 34 de elevi, liceeni cu toții, care, sunt ortodocși, dar nu vor să facă ora de religie. Alți 18 sunt de alte confesiuni ( adventiști, penticostali, martorii lui Iehova, ori evanghelici). „Dacă e prima oră nu vin, dacă e ultima, pleacă acasă. În cazul în care ora este intercalată, stau cuminți în clasă și fac alte activități, ori merg la bibliotecă. Cei mai mulți rămân, însă, în clasă”, a precizat directorul instituției, Rodica Popescu.

Și la Școala Gimnazială „Sf. Vasile”, elevii care nu fac religia, 48 la număr, vin o o oră mai târziu, sau pleacă mai devreme. În cazul în care ora e intercalată, stau în clasă, ori merg la bibliotecă, unde sunt supravegheați de bibliotecara școlii. „Mi-ar fi plăcut să am un spațiu separat doar pentru acești copii și un profesor care să se ocupe doar de ei, dar…ne descurcăm”, a precizat directorul școlii, Ovidiu Marian Ionescu.

„ Aud ce se discută, doar nu o să-și pună căști în urechi”

La Liceul Tehnologic Victor Slăvescu sunt 9 elevi scutiți la ora de religie. Directoarea instituției, Nicoleta Sevastian, a precizat că toți cei 9 rămân în sala de curs și asistă la religie, chiar dacă și-au exprimat refuzul de a face acaeastă oră.

„Nu pot părăsi școala în timpul orelor de program, fiind necesar să rămână sub supravegherea personalului instituției. Chiar dacă un copil nu participă la ora de religie, el se află tot sub tutela noastră pe durata programului. Asta e situația, cei scutiți stau în clasă și, da, aud tot ce se discultă, indiferent că le place sau nu, doar nu o să-și pună căști în urechi. Mai e și o altă problemă din punctul meu de vedere.

Ce se întâmplă când un copil lipsește, deși ora e în mijlocul programului? Unde i se trece absența, dat fiind faptul că la rubrica cu disciplina religie el apare scutit? Dacă, prin absurd, i se întâmplă ceva, iar el, în acea oră, figurează ca fiind la școală? Răspunde profesorul, răspunde instituția”, a transmis Nicoleta Sevastian.

Elevi care ies pe coridor la religie

Altă școală și o situație similară, cu diferența că elevii scutiți la religie, dincolo de varianta de a rămâne în clasă, pot sta pe coridor. Se întâmplă la Școala Gimnazială din Păulești, unde copiii de altă confesiune fie stau în sala de curs și fac teme la alte materii, fie ies pe hol, după cum a transmis directorul unității, Ovidiu Rădulescu.

Disciplina Religie are prevăzute 142 de ore în trunchiul-comun al disciplinelor de liceu. Numărul de ore propus pentru această materie, pentru care Legea include prevederi speciale și la care elevii au posibilitatea să nu participe, este de două ori mai mare decât cel al unor materii care au rămas în trunchiul comun doar pentru o parte din studiile liceale, precum Istoria, Chimia, Fizica, Biologia sau Geografia.