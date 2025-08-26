Noi reguli pentru acordarea burselor de merit

Ministerul Educației a schimbat, începând cu anul școlar 2025-2026 metodologia de acordare a burselor de merit. Astfel, doar 15% din totalul elevilor unei clase poate lua bursă de merit, în ordinea descrescătoare a mediilor.

O altă condiție pentru îndeplinirea criteriilor de acordare a acestor burse este ca media anuală a anului precedent să fie de minim 9,50.

Luni, 25 august, 2025, Ministerul Educației a revenit cu câteva precizări. Astfel, în afară de cei 15% dintr-o clasă, care iau bursă de merit, se mai acordă suplimentar, în afară de cei 15%, olimpicilor care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională.

„Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare sau a unui premiu I, II sau III la competiții internaționale”.

În plus, dacă ultimul din cei 15% are media egală cu alți colegi de clasă, toți aceștia vor primi bursă de merit.

Inițial, Ministerul Educației lăsase în seama școlilor departajarea elevilor cu aceeași medie, care concurau pentru o bursă de merit. La cererea asociațiilor de părinți și elevi, comisia ministerială a acceptat ca toți cei aflați la egalitate, la finalul anului școlar trecut, să primească bursa, deși procentul de 15% e depășit.

„Prin excepție, se acordă bursă de merit și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%”.

Ministerul Educației estimează că, în acest fel, va crește numărul bursierilor de merit cu câteva zeci de mii.

Sursa: stirileprotv