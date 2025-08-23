Stuctura anului universitar 2025 – 2026, la UPG Ploiești

Universitatea Petrol – Gaze Ploiești a aprobat structura anului universitar 2025 – 2026, pentru studii universitare de licență.

- Publicitate -

UPG Ploiești a publicat structura anului universitar 2025 – 2026 în funcție de fiecare specializare și pentru fiecare an de studiu.

Anul universitar la UPG Ploiești nu va mai începe la 1 octombrie, ci la data de 29 septembrie 2025.

Prima sesiune de examene va avea loc în perioada 26.01.2026 – 15.02. 2026, iar cea de a doua sesiune de examene, pentru studenți va avea loc în perioada 08.06.2026 – 28.06.2026.

Sport Craiova – Petrolul. Lupii vor să rămână invincibili în deplasare Duminică, 24 august, Petrolul întâlnește, în deplasare, liderul la zi al campionatului, pe Universitatea Craiova. Meciul se va disputa pe arena Ion Oblemenco de...

- Publicitate -

Perioada de vacanțe

Vacanța de iarnă – 22.12.2025 – 11.01.2026

Vacanță intersemestrială – 16.02.2026 – 22.02.2026.

Vacanță de primăvară – 08.04.2024 – 14.04.2026