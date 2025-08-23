Stuctura anului universitar 2025 – 2026, la UPG Ploiești

Universitatea Petrol – Gaze Ploiești a aprobat structura anului universitar 2025 – 2026, pentru studii universitare de licență.
UPG Ploiești a publicat structura anului universitar 2025 – 2026 în funcție de fiecare specializare și pentru fiecare an de studiu.
Anul universitar la UPG Ploiești nu va mai începe la 1 octombrie, ci la data de 29 septembrie 2025.
Prima sesiune de examene va avea loc în perioada 26.01.2026 – 15.02. 2026, iar cea de a doua sesiune de examene, pentru studenți va avea loc în perioada 08.06.2026 – 28.06.2026.
Perioada de vacanțe
- Vacanța de iarnă – 22.12.2025 – 11.01.2026
- Vacanță intersemestrială – 16.02.2026 – 22.02.2026.
- Vacanță de primăvară – 08.04.2024 – 14.04.2026