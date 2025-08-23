- Publicitate -

Stuctura anului universitar 2025 – 2026, la UPG Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Universitatea Petrol – Gaze Ploiești a aprobat structura anului universitar 2025 – 2026, pentru studii universitare de licență.

UPG Ploiești a publicat structura anului universitar 2025 – 2026 în funcție de fiecare specializare și pentru fiecare an de studiu.

Anul universitar la UPG Ploiești nu va mai începe la 1 octombrie, ci la data de 29 septembrie 2025.

Prima sesiune de examene va avea loc în perioada 26.01.2026 – 15.02. 2026, iar cea de a doua sesiune de examene, pentru studenți va avea loc în perioada 08.06.2026 – 28.06.2026.

Sport

Craiova – Petrolul. Lupii vor să rămână invincibili în deplasare

Duminică, 24 august, Petrolul întâlnește, în deplasare, liderul la zi al campionatului, pe Universitatea Craiova. Meciul se va disputa pe arena Ion Oblemenco de...
Perioada de vacanțe

  • Vacanța de iarnă – 22.12.2025 – 11.01.2026
  • Vacanță intersemestrială – 16.02.2026 – 22.02.2026.
  • Vacanță de primăvară – 08.04.2024 – 14.04.2026

