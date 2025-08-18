Admitere la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Ploiești

Consiliul Județean Prahova anunță o nouă oportunitate pentru viitorii profesioniști din sănătate!

- Publicitate -

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București organizează, în această toamnă, admiterea pentru două programe de studii universitare de licență la Extensia Ploiești a Facultății de Moașe și Asistență Medicală:

Asistență Medicală Generală – 4 ani de studiu

Balneofiziokinetoterapie – 3 ani de studiu

Cursurile se vor desfășura la Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, oferind astfel tinerilor din Prahova și din regiune șansa de a urma o carieră în domeniul medical, aproape de casă.

Eveniment Crapă drumul la Telega. Localnic: „Ne aude cineva?” Se crapă drumul în comuna prahoveană Telega. Disperați, oamenii nu mai au soluții. Spun că își rup mașinile în două din cauza halului în...

- Publicitate -

Oferta de școlarizare: 33 de locuri finanțate de la buget și 16 locuri cu taxă pentru fiecare program, cu facilități speciale pentru candidații din medii defavorizate.

Înscriere online: 3 – 9 septembrie 2025

Concurs: 14 septembrie 2025, la București

- Publicitate -

Detalii complete AICI

Consiliul Județean Prahova susține dezvoltarea învățământului universitar local și pregătirea noilor generații de specialiști care vor contribui la modernizarea sistemului medical.