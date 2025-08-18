- Publicitate -

Admitere la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Ploiești

Consiliul Județean Prahova anunță o nouă oportunitate pentru viitorii profesioniști din sănătate!

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București organizează, în această toamnă, admiterea pentru două programe de studii universitare de licență la Extensia Ploiești a Facultății de Moașe și Asistență Medicală:

Asistență Medicală Generală – 4 ani de studiu
Balneofiziokinetoterapie – 3 ani de studiu

Cursurile se vor desfășura la Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, oferind astfel tinerilor din Prahova și din regiune șansa de a urma o carieră în domeniul medical, aproape de casă.

Oferta de școlarizare: 33 de locuri finanțate de la buget și 16 locuri cu taxă pentru fiecare program, cu facilități speciale pentru candidații din medii defavorizate.

Înscriere online: 3 – 9 septembrie 2025

Concurs: 14 septembrie 2025, la București

Detalii complete AICI

Consiliul Județean Prahova susține dezvoltarea învățământului universitar local și pregătirea noilor generații de specialiști care vor contribui la modernizarea sistemului medical.

