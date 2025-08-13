Lider de sindicat după întâlnirea cu Bolojan: „Au dat foc educației”

A unsprezecea zi de grevă a profesorilor contra Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan. Niciun efect, însă, a declarat, pentru observatorulph.ro, Simion Hăncescu, lider de sindicat FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ). În urma discuțiilor purtate cu premierul României, concluzia, din spusele lui Hăncescu, a fost una singură: „educația a fost abandonată. I-au dat foc, acum să găsească apă să îl stingă”.

Sindicaliştii din Educaţie s-au întâlnit, luni, 11 august, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile de austeritate, care au fost adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.

Aflați în a unsprezecea zi de proteste, profesorii, prin liderii de sindicat, au transmis faptul că noul an școlar va fi boicotat.

Contactat telefonic de observatorulph.ro, Simion Hăncescu, lider de sindicat FSLI, a făcut următoarele precizări: „Am avut o discuție de două ore cu premierul Ilie Bolojan. Ne-a arătat clar faptul că este setat pe tăieri și măsuri drastice care vor afecta nu doar profesorii, ci și elevii. Ni s-a spus că România nu își permite mai mult, că toate lumea trebuie să suporte efectele măsurilor de austeritate.

A acționat exact ca un contabil, un om inflexibil. Doar ridica din sprânceană, sfidător, la orice remarcă a noastră. Toate argumentele au fost în zadar. Spun cu toată asumarea că, din punctul meu de vedere, educația a fsot abandonată, iar protestele profesorilor vor escalada. Va fi un an școlar perturbat, iar elevii vor avea de suferit, din păcate. Greva e singura soluție.

Dascălii sunt înrăiți, starea de tensiune e maximă, iar ce a fost în 2023 probabil că poate fi numit <floare la ureche> față de ce se anunță din teritoriu acum. Colegii, cu siguranță, vor ieși la proteste, chiar dacă poate nu vor mai avea ce pune pe masă. Dar dacă vrei să câștigi demnitate este nevoie de sacrificii.

Profesorii nu sunt cârpe. Educația, vă zic, la ora actuală, e abandonată. Iar ministrul David e doar un soldățel care execută în front. Continuăm protestele, așadar. Au dat foc învățământului preuniversitar, acum să găsească apă să îl stingă”.

Hăncescu a mai precizat că sindicaliștii se vor consulta cu profesorii din întreaga țară pentru a decide dacă va fi declanșată o grevă generală după începerea anului școlar.