Teach for Romania sprijină transformarea Școlii Gimnaziale Podenii Noi prin programul „Școli Strategice”

Școala Gimnazială Podenii Noi face de acum parte din programul național „Școli Strategice”, dezvoltat de Teach for Romania, cu sprijinul financiar al ING România, în cadrul unei viziuni curajoase de a transforma școlile din comunități vulnerabile în poli activi de creștere locală. Programul „Școli Strategice” propune o schimbare sistemică și profundă: formare, coaching și mentorat pentru un grup de profesori, care au trecut și vor trece în continuare printr-un proces intens de dezvoltare profesională și personală.

- Publicitate -

Această inițiativă urmărește crearea unei școli care dezvoltă copilul în mod integral — cognitiv, emoțional și comportamental — și care devine un hub de învățare și un motor de transformare locală.

O comunitate educațională activă și conectată

În ultima perioadă, Școala Gimnazială Podenii Noi a devenit un model de implicare și inovație în mediul rural. Sub umbrela Teach for Romania și cu sprijinul constant al partenerilor, școala a desfășurat o serie de proiecte și activități care au avut un impact pozitiv și vizibil asupra elevilor:

Boardul elevilor , un spațiu în care copiii își dezvoltă vocea și inițiativa, participând la activități și tabere menite să le dezvolte încrederea în sine și leadership-ul.

, un spațiu în care copiii își dezvoltă vocea și inițiativa, participând la activități și tabere menite să le dezvolte încrederea în sine și leadership-ul. Caravana literației , un program dedicat îmbunătățirii competențelor de bază, în special literația și numerația.

, un program dedicat îmbunătățirii competențelor de bază, în special literația și numerația. Formare continuă pentru profesori și întâlniri de comunitate , care întăresc colaborarea dintre școală, părinți și autorități.

și , care întăresc colaborarea dintre școală, părinți și autorități. Școala de Vară , Atelierul de Mediu și Dezvoltare Personală , dar și ateliere în parteneriat cu Școala de Valori , în cadrul proiectului Teach „Viitor profesor în comunitatea mea”.

, , dar și ateliere în parteneriat cu , în cadrul proiectului Teach „Viitor profesor în comunitatea mea”. Caravana Stomatologică „Zâna Merciluță” , care a oferit servicii de prevenție și educație pentru sănătatea dentară.

, care a oferit servicii de prevenție și educație pentru sănătatea dentară. Ateliere de educație financiară , în colaborare cu ING România , menite să le ofere elevilor instrumente utile pentru viața de zi cu zi.

, în colaborare cu , menite să le ofere elevilor instrumente utile pentru viața de zi cu zi. Excursii tematice, oferite elevilor, care le-au deschis orizonturile și le-au oferit experiențe memorabile de învățare în afara clasei.

Toate aceste acțiuni sunt parte a unei strategii coerente de transformare educațională, în care școala, profesorii, părinții și comunitatea colaborează pentru a crea un mediu în care copiii se simt în siguranță, sprijiniți și motivați să învețe.

Viața Prahovei Aer condiționat în toate școlile și grădinițele din Blejoi Primăria Blejoi anunță că toate clasele din școlile și grădinițele comunei au sistem de climatizare. ”Chiar dacă e vacanță, școlile și grădinițele din comuna Blejoi...

- Publicitate -

Profesorii școlii, sufletul schimbării

Dacă acest proiect prinde viață, acest lucru se datorează în cea mai mare parte profesorilor Teach for Romania, activi la Școala Gimnazială Podenii Noi:

Director: Nedelcu Iuliana;

Director adjunct: Ciripoiu Ioana

- Publicitate -

Profesori: Stan Oana, Tudose Ana-Maria, Stoica Gabriela, Jipa Laura, Ionescu Alexandra, Rădulescu Ileana, Suciu Tatiana, Gheorghe Gabriela, Păiș Carmen.

Prin viziunea lor dedicată și empatia pe care o transmit elevilor, aceștia sunt cu adevărat sufletul acestui proiect. Ei nu doar predau: ei inspiră, susțin și modelează comunitatea educațională, cultivând încredere și dorința de a învăța, de a rămâne și de a aduce schimbare. Fără energia, ideile și perseverența lor, transformarea nu ar fi la fel de autentică.

O poveste care se întoarce acasă

Promovarea acestui proiect valoros este susținută de Ana Maria Militaru, fondatoare a Agenției Amazing MaRKETING, care, în mod simbolic, se întoarce acum în comunitatea în care a copilărit pentru a contribui la susținerea educației – de data aceasta, din postura de profesionist în comunicare.

Educație Peste o mie de tineri din Prahova susțin bac-ul, sesiunea de toamnă Absolvenții de liceu care au ratat prima etapă a bacalaureatul susțin, zilele acestea, sesiunea de toamnă a examenului național. În Prahova sunt 1190 de...

- Publicitate -

Programul „Școli Strategice” la Podenii Noi este mai mult decât un proiect educațional – este o promisiune pentru viitor. Este despre oameni care cred în potențialul fiecărui copil, despre profesori care își asumă misiunea de lideri în comunitate și despre parteneriate care aduc schimbări reale. Prin această inițiativă, Teach for Romania și ING România pun o piatră de temelie pentru o școală care contează – pentru fiecare copil, pentru fiecare familie, pentru întreaga comunitate.