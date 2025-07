Elevii, sfătuiți să pună cât mai multe opțiuni pentru liceu

După afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională, absolvenții claselor a VIII-a sunt așteptați, de săptămâna viitoare la şcoli să completeze opțiunile pentru admiterea la liceu. Profesorii îi sfătuiesc pe candidați să treacă un număr cât mai mare de opțiuni. Asta în condițiile în care, anul acesta, notele la examenul national sunt mai mari decât anul trecut.

În Prahova, după soluționarea contestațiilor, rata de promovare la Evaluarea Națională este de 88,26%.

În topul școlilor cu cea mai mare medie la examenul național se menține C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești (9,14), urmat de C.N. „Nichita Stănescu” (9,13) și C.N. „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte (9,02).

La completarea opțiunilor, fiecare candidat trebuie să știe că mediile de anul trecut sunt un reper pentru compeltarea fișelor de înscriere din acest an.

„Dacă am media de admitere 9 constat că anul acesta sunt undeva la poziţia 5.000, pe când anul trecut eram în jurul poziţiei 4.000. Cu cât mergem mai jos, atât această distanţă se măreşte, concluzia fiind că mediile de admitere de anul acesta pe fiecare specializare vor fi ceva mai mari”, a declarat, pentru observatornews.ro, Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

Numărul de opţiuni trebuie să fie cu atât mai mare cu cât media elevului este mai mică. Şi ca să fie sigur că nu rămâne pe dinafară, „numărul de opţiuni trebuie să acopere un număr de locuri cu poziţia mea în clasament.

La matematică-informatică am 52 de locuri, la alt liceu 26, aici mai am 52 de locuri, presupunem că am aplicat pentru toate, dar s-au ocupat înaintea mea, dar trebuie să am şi eu un loc, ceea ce înseamnă că suma acestor numere trebuie să fie mai mare sau egală decât poziția mea din ierarhie”, a mai explicat Sorin Ion.

Completarea opţiunilor se face în perioada 14 – 21 iulie. Pe 23 se face repartizarea computerizată pentru absolvenţii de clasa a opta.