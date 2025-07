Aur pentru Alessio: „Nu credeam. Eu, dintr-o școală de cartier a Ploieștiului”

Andrei Alessio Nenu este ploieșteanul de doar 15 ani, elev Școlii Gimnaziale „Prof. Nicolae Simache”, care a obținut medalia de aur și cel mai mare punctaj din competiție la Olimpiada Europeană de Geografie, desfășurată recent la Vilnius, în Lituania. „Nu mă așteptam vreo secundă la acest rezultat. Eu, un copil din România, dintr-o școală de cartier a Ploieștiului”, a spus, cu modestie, Alessio.

Povestea adolescentului nu e neapărat una despre succes, ci, mai degrabă, despre cum pasiunea, munca, disciplina și organizarea te pot duce pe cele mai înalte culmi.

„Nihil sine Deo” este principiul după care se ghidează în viață. Nimic fără El, nimic fără mama care l-a crescut singură, cu eforturi uriașe, asta după ce tatăl, pe când Alessio avea doar trei ani, a decis că nu mai dorește să își asume creșterea unui copil.

Un copil care azi, la 11 ani distanță, este unul de Aur la un concurs internațional. Copil care nu a văzut niciodată muntele, fiindcă nu și-a permis, însă, și-l imaginează mereu cu ochii minții.

Ascultându-l pe Alessio, îți dai seama că ai de-a face nu doar cu un performer, ci și cu un tânăr extrem de bine crescut, extrem de bun și blând și, mai ales, extrem de modest.

„Concursul a fost unul nu greu, ci foarte greu”

Îmi povestește că plecarea la Olimpiada Europeană din Lituana a fost prima sa ieșire într-o țară străină.

„Am avut mari emoții. Șase zile am petrecut acolo, timp în care au avut loc proba scrisă, proba practică, dar și cea multimedia. Mi-am făcut prieteni, lucru care mă bucură fantastic, dincolo de medalia de Aur. Am fost zeci de participanți din 9 țări și, vă spun sincer, nu mă așteptam să câștig.

Eu, un băiat din România, de la o școală de cartier a Ploieștiului. Concursul a fost unul nu greu, ci foarte greu. Problemele au solicitat foarte mult gândirea și rapiditatea de a acționa, mai ales când am fost duși într-o rezervație din Vilnius, unde am fost puși să întocmim niște hărți și de răspuns prompt, acolo, în teren, mai multor cerințe”, a povestit, entuzaismat Alessio.

„Când am auzit Aur, am simțit că îmi explodează inima de bucurie”

Plin de modestie, deși profesorii de la Școala Gimnazială „Prof. Nicolae Simache”, îl descriu ca fiind un „tânăr strălucit, cu un viitor fabulos în față”, Alessio mărturisește că și-ar fi dorit mult… o mențiune la Europenele de Geografie. Nici nu visa la mai mult.

„S-au strigat mențiunile, s-a strigat locul al treilea, apoi și al doilea. Simțeam dezamăgirea… Până în momentul în care am auzit: Aur pentru concurentul din Ploiești, România, Alessio Andrei Nenu!”

Am simțit că îmi explodează inima de bucurie. Au fost îmbrățișări, felicitări și multă fericire. Am sunat-o pe mama, omul care mi-a fost aproape necontenit Plângea de bucurie. Am vorbit și cu profesoara mea, doamna Nicoleta Androne, cea care m-a ajutat să deslușesc atât de frumos tainele geografiei, disciplină pe care o iubesc de la câțiva anișori.

Îmi plăcea atunci să mă uit pe hărți, să admir munți, dealuri, câmpii, marea, valea, depresiuni sau podișul. Eram fascinant și așa am rămas”, a mai spus băiatul de Aur al Ploieștiului.

9,90 la Evaluarea Națională pentru adolescentul de Aur

Performanța din Lituania a coincis pentru Alessio și cu afișarea rezultatelor la examenul de Evaluare națională. Acesta a obținut media 9,90 (10 la matematică și 9,80 la română). Vrea să meargă mai departe la liceu la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, specializarea Științele Naturii.

Până atunci, pentru a sărbători victoria, va pleca la mare, câteva zile, alături de mama sa, omul căruia îi datorează tot ceea ce este el azi.

Lotul de juniori români, participanți la Olimpiada Europeană de la Vilnius, a fost format din patru elevi. Medaliile de aur au fost obținute de Alessio Andrei Nenu, de la Școala Gimnazială „Prof. Nicolae Simache” din Ploiești și Ștefan Negescu-Lucov, de la Școala Gimnazială Nr. 179 din București.

Recompensată cu Bronz a fost Ana-Maria Apătean, de la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, iar Tudor Toma, elev Liceul Internațional de Informatică din București, a avut și el o prestație deosebită la această competiție.