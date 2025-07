Președintele CJ al Elevilor Prahova: „Bursele nu trebuie atinse”

De câteva zile, elevi şi studenţi din toată țara protestează faţă de scăderea fondului de burse școlare. „Liderii de mâine sunt printre generaţiile de elevi şi studenţi al căror viitor este pus sub semnul întrebării de măsurile de austeritate nedrepte. Nu din burse strângeți averi, stimaţi politicieni”, sunt câteva dintre mesajele transmise de către bursieri.

Alex Popa, președintele Consilului Județean al Elevilor Prahova spune că prin modificarea sistemului de acordare a burselor școlare, „regulile s-au schimbat în timpul jocului, iar copii care au muncit pentru acești bani sunt acum anunțați că nu îi vor mai primi”. Vineri, 5 iulie, începând cu ora 10.00, elevi, dar și studenți ai UPG Ploiești, vor protesta în fața Palatului Administrativ.

Cum văd elevii eliminarea anumitor burse școlare și reducerea la 15% a procentului de elevi dintr-o clasă, beneficiari ai burselor de merit?

Alex Popa: Elevii clar sunt nemulțumiți că după un an școlar în care au muncit pentru bursele de merit, zilele acestea află că nu vor mai primi burse dacă măsurile propuse în planul de guvernare intră în vigoare. Vedem acest val de nemulțumire și pe grupurile interne ale Consiliului Județean al Elevilor prin reprezentanții liceelor prahovene.

Voi, elevii, considerați că vi se încalcă anumite drepturi?

Alex. Popa: ⁠Clar, dreptul de a primi burse este prins în Statutul Elevului dar și în Legea Învățământului Preuniversitar (198/2023). Prin lege avem acest drept și este absolut firesc să simțim revoltă.

Modificarea sistemului de burse poate contribui la o creștere a ratei abandonului școlar?

⁠Alex. Popa: Rata abandonului în școlile românești este cea mai mare din Uniunea Europeană conform raportului ,,Early leavers from education and training”, întocmit de Eurostat, însă aceasta rată de abandon nu ține exclusiv de burse. Are, înăs, o importanță majoră. Oparte dintre elevii sunt motivați să își continue studiile, chiar și superioare, datorită burselor. Salutăm, totuși, faptul că Ministerul Educației nu se va atinge de bursele sociale, pilonul principal de susținere a elevilor aflați în risc de abandon școlar.

Ce v-a determinat să ieșiți la proteste și ce ați câștigat până acum?

Alex. Popa: Protestele vin în contextul tăierii acestor burse vitale pentru promovarea performanței școlare. Este clar că rezultatele bune la învățătură trebuie încurajate, iar o astfel de tăiere radicală nu încurajează performanța școlară ci o îngreunează.

Haideți să facem un exercițiu de imaginație: la o clasă cu 27 de elevi, doar 4 vor primi bursa de merit. Asta înseamnă că ică dacă primul are 10, al doilea 9,94 al treilea 9,88, al patrulea 9,83, toți copii sub media 9,83 nu vor mai primi bursa de merit.

Am cerut o poziționare mai clară și vehementă a Ministerului Educației, a Guvernului, referitoare la situația actuală. Vrem să știm clar cine cere tăierea burselor și să aflăm cu cine trebuie discutat. Protestele nu se vor opri până când nu vom avea o consultare reală și nu impuneri sub pretextul salvării deficitului.

Este important să facem economii, dar educația este un domeniu ce nu trebuie atins de aceste „strângeri de curea” ale Guvernului. Înainte de a tăia de peste tot, trebuie ca decidenții să se asigure cănu vor impacta negativ mii de elevi și studenți.

Consideri că tocmai din bursele elevilor și studenților trebuia începută economia la buget?

Alex. Popa: Educația nu trebuie atinsă, aceasta este poziția mea fermă. Nu de la elevi și studenți se salvează bani la bugetul național. Sănătatea și învățământul sunt domenii prioritare și nu trebuie „văduvite” în acest mod.

Ce veți face voi, elevii, în cazul în care protestele rămân fără efect?

Alex. Popa: ⁠În cazul pesimist în care decidenții nu vor ține cont de proteste, nu excludem și alte variante de a ne striga nemulțumirea. Asigurăm, însă elevii din România că vom negocia cât de mult posibil criteriile de acordare a burselor școlare, odată cu aceste economii.

Înțeleg că veți protesta și la Ploiești, în fața Palatului Administrativ

Da, la Ploiești protestul va fi vineri pe data de 04.07.2025, începând cu ora 10.00, în fața Palatului Administrativ. Sunt, până acum, aproximativ 100 de persoane care au confirmat prezența.

Pe această cale, invit elevii din Prahova să ne strigăm nemulțumirile împreună. Fac un apel public și către cadrele didactice și părinții din județ să ne fie aproape și să susținem menținerea actualului sistem de burse școlare Vrem ca reprezentanții Guvernului în teritoriu să susțină cauza noastră și să transmită Executivului nemulțumirile elevilor prahoveni.