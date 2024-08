S-au afișat rezultatele finale ale examenului de Definitivat, în prahova. Doi candidați au luat 10

Rezultatele finale ale examenului de Definitivat au fost publicate astăzi de către Ministerul Educației. Notele obținute de profesori la acest examen, după rezolvarea contestațiilor, au fost făcute publice atât la centrele de examen, cât și pe definitivat.edu.ro. În Prahova, doar doi candidați au reușit să obțină nota finală 10. Procentul de promovare după soluționarea contestațiilor este de 78,72%.

Potrivit metodologiei, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. Candidații care nu au media peste 8 nu pot fi angajați doar pe perioadă nedeterminată, rămân la statutul de debutant și nu pot avansa în cariera didactică.

Din datele furnizate de către ISJPH, în județ au fost 252 de candidați înscriși și validați, admiși la proba scrisă.

Inițial au promovat 168 dintre aceștia, (71,49%), însă, după recorectare, numărul celor admiși a crescut la 185.

În Prahova, doar doi candidați au reușit să obțină media finală 10 la examenul de Definitivat. Este vorba despre Anca Meiroșu( limba latină) și Georgiana Maria Stoica (educație fizică și sport).

Stagiul practic minim, obligatoriu pentru obținerea definitivării în învățământ, are o durată de un an școlar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu de predare efectivă la catedră, în sistemul național de învățământ preuniversitar, cu statut de personal didactic calificat, conform studiilor absolvite.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a făcut următoarele precizări: „Candidații pot susține examenul național pentru definitivare în învățământ fără taxă de cel mult 3 ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiționate de achitarea unei taxe în cuantum de 300 lei la unitatea de învățământ desemnată centru de examen. Structura examenului este următoarea:

etapa I – eliminatorie: a) susținerea a două inspecții școlare de specialitate; b) evaluarea portofoliului profesional personal, denumit în continuare portofoliu; etapa a II-a – finală: o probă scrisă.

Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: