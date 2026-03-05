Prima reacție a șefei OMV Petrom despre scumpirea carburanților: ”Nu ne place”

Șefa OMV Petrom, Christina Verchere, avertizează că orice blocaj în Orientul Mijlociu poate provoca „salturi rapide” ale prețurilor. Compania spune că nu are probleme de aprovizionare, în condițiile în care motorina a depășit 8,5 lei litru la pompă.
Aproximativ 20–35% din țițeiul, produsele petroliere și gazele naturale ale lumii provin din Orientul Mijlociu, regiune care este atât o sursă majoră pentru piețele energetice globale, cât și un coridor esențial de tranzit.
O nouă scumpire a carburanților: motorina a depășit 8,5 lei/litru
În cazul unor perturbări logistice, există rute alternative, însă stabilirea lor poate dura, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, la conferința PwC CEO Survey 2026, potrivit Ziarului Financiar.
„Perturbările fluxurilor provoacă un șoc major la nivel de preț, mai ales în Europa”, a spus Verchere, avertizând că pot apărea salturi de preț foarte rapide atunci când blocajele apar „pe neașteptate”.
”Am fost întrebată ”nu le merge bine companiilor petroliere când se întâmplă asta?”. Am lucrat în oil & gas de aproape 35 de ani. Nu ne place asta. Aceste perturbări pot avea creşteri bruşte de preţuri, dar apoi de multe ori poţi avea intervenţii, care nu întotdeauna sunt făcute în mod logic. Şi de asemenea, aceste crize nu fac deloc bine economiilor. Dacă economiile suferă, business-urile suferă, iar noi suntem parte din business” a spus șefa OMV Petrom.
În ceea ce privește aprovizionarea, Verchere a precizat că OMV Petrom nu are probleme în acest moment, iar în România compania este importator net de țiței: aproximativ 65% din petrolul procesat la Petrobrazi provine din România, restul fiind importat.
Când ai indemnizatie de 2 milioane €/an, să spui că „nu-ți place” scumpirea e culmea tupeului.
La salariul ei, poate fi și 100 lei litrul; o doare fix la bască!