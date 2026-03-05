Prima reacție a șefei OMV Petrom despre scumpirea carburanților: ”Nu ne place”

Șefa OMV Petrom, Christina Verchere, avertizează că orice blocaj în Orientul Mijlociu poate provoca „salturi rapide” ale prețurilor. Compania spune că nu are probleme de aprovizionare, în condițiile în care motorina a depășit 8,5 lei litru la pompă.

Aproximativ 20–35% din țițeiul, produsele petroliere și gazele naturale ale lumii provin din Orientul Mijlociu, regiune care este atât o sursă majoră pentru piețele energetice globale, cât și un coridor esențial de tranzit.

În cazul unor perturbări logistice, există rute alternative, însă stabilirea lor poate dura, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, la conferința PwC CEO Survey 2026, potrivit Ziarului Financiar.

„Perturbările fluxurilor provoacă un șoc major la nivel de preț, mai ales în Europa”, a spus Verchere, avertizând că pot apărea salturi de preț foarte rapide atunci când blocajele apar „pe neașteptate”.