O nouă scumpire a carburanților: motorina a depășit 8,5 lei/litru

OMV Petrom a majorat la miezul nopții, pentru a doua oară consecutivă, prețul carburanților. La pompă, motorina a depășit 8,5 lei/litru, iar benzina a trecut de 8,2 lei/litru.
Cel mai important jucător de pe piața distribuției de carburanți, OMV Petrom, a operat o majorare de 9 bani/litru. Cu 24 de ore mai devreme, compania aplicase o scumpire de 15 bani/litru.
Astfel, la stațiile Petrom, benzina standard costă între 8,17 și 8,22 lei/l, iar motorina între 8,48 și 8,52 lei/l. La OMV, prețurile sunt mai mari: 8,26–8,31 lei/l pentru benzină și 8,57–8,61 lei/l pentru motorină, potrivit unei analize realizate de profit.ro.
Este de așteptat ca și ceilalți distribuitori să ajusteze prețurile, așa cum se întâmplă de obicei după modificările operate de OMV Petrom.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, dacă prețurile carburanților vor continua să crească, Guvernul ar putea lua în calcul reducerea accizelor, fără să precizeze un termen sau o valoare.