O nouă scumpire a carburanților: motorina a depășit 8,5 lei/litru

OMV Petrom a majorat la miezul nopții, pentru a doua oară consecutivă, prețul carburanților. La pompă, motorina a depășit 8,5 lei/litru, iar benzina a trecut de 8,2 lei/litru.

- Publicitate -

Cel mai important jucător de pe piața distribuției de carburanți, OMV Petrom, a operat o majorare de 9 bani/litru. Cu 24 de ore mai devreme, compania aplicase o scumpire de 15 bani/litru.

Astfel, la stațiile Petrom, benzina standard costă între 8,17 și 8,22 lei/l, iar motorina între 8,48 și 8,52 lei/l. La OMV, prețurile sunt mai mari: 8,26–8,31 lei/l pentru benzină și 8,57–8,61 lei/l pentru motorină, potrivit unei analize realizate de profit.ro.

- Publicitate -

Este de așteptat ca și ceilalți distribuitori să ajusteze prețurile, așa cum se întâmplă de obicei după modificările operate de OMV Petrom.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, dacă prețurile carburanților vor continua să crească, Guvernul ar putea lua în calcul reducerea accizelor, fără să precizeze un termen sau o valoare.