Lucrările de mentenanță de la Rafinăria Petrotel Lukoil se apropie de finalizare

Lukoil Ploiești
Lukoil Ploiești

Lucrările de mentenanță de la Rafinăria Petrotel LUKOIL din Ploiești se apropie de finalizare.

Rafinăria Petrotel Lukoil finalizează lucrările programate de mentenanță generală, un proces amplu desfășurat în ultimele săptămâni, care a presupus oprirea completă a instalațiilor și verificarea lor în detaliu.

Revizia s-a desfășurat conform graficului stabilit, fiind supravegheată permanent de instituțiile abilitate: ISU Prahova, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova și Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, în colaborare strânsă cu departamentele interne HSE ale rafinăriei (Health, Safety & Environment).

Lucrările au vizat: oprirea controlată a instalațiilor principale ale rafinăriei, inspecții detaliate ale echipamentelor tehnologice, curățare, înlocuiri și reparații, testarea sistemelor de siguranță și protecție și modernizări punctuale menite să reducă riscurile operaționale.

Acest tip de revizie majoră este obligatoriu la intervale regulate, în funcție de normativele tehnice din industria petrolieră, și are rolul de a asigura funcționarea rafinăriei în condiții optime după repornire.

Pe toată durata lucrărilor, autoritățile au monitorizat în permanență impactul asupra mediului și au verificat respectarea procedurilor legale.

