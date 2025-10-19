Când vom simți cu adevărat impactul creșterilor de taxe

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, este de părere că noile măsuri fiscale adoptate anul acesta vor avea impact deplin abia în 2026. Consecințele cele mai vizibile în 2026 vor proveni, în special, din creșterea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA), scrie stiripesurse.ro.

Șeful instituției a explicat că această majorare a TVA afectează toți cetățenii români în mod egal. În plus, analiștii economici consideră posibilă o nouă creștere a TVA, poate chiar la 22% sau 24%, dacă deteriorarea situației bugetare va face necesară o astfel de măsură.

2026 se anunță un an complicat pentru economie. Pe lângă creșterea TVA, guvernul a decis să mențină înghețate pensiile și salariile bugetarilor, ceea ce va reduce și mai mult veniturile reale ale populației.

Analiștii anticipează o încetinire vizibilă a economiei, cu o creștere estimată între 0% și 1%. Aceleași estimări au fost confirmate și de instituțiile financiare internaționale, care au ajustat prognozele și se așteaptă ca economia României să stagneze în perioada următoare.

Instituțiile internaționale au revizuit în jos estimările privind evoluția economiei românești, anticipând o stagnare. Consiliul Fiscal estimează, de asemenea, o creștere economică situată între 0 și 1%, ceea ce ar putea fi un semnal al încetinirii generale. Dăianu a avertizat că anul 2026 va fi momentul în care efectele complete ale măsurilor fiscale vor deveni vizibile: „Grosul ajustării va fi în 2026, pentru că vom avea atunci impactul anualizat al creşterii taxelor şi impozitelor. Va fi taxa prin inflaţie, din nou”.