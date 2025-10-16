Gospodinele și ”bombardierii”, în vizorul ANAF

Şeful ANAF, Adrian Nica, a lansat mai multe avertismente cu privire la activitățile pentru care nu se plătesc taxe și impozite.

Printre cei vizați se numără românii care nu își pot justifica averile.

„Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu are venituri să o justifice. Altfel, ANAF o va confisca”, a declarat Adrian Nica la Antena 3.

Potrivit șefului ANAF, instituția are deja în analiză peste 200 de persoane care înregistrează diferențe majore între datele raportate la Fisc și bunurile deținute. Aceștia riscă să le fie confiscată 70% din averea considerată ilicită.

În ceea ce privește deficitul bugetar, Nica susține că în statistici se regăsesc și gospodinele. Acestea fac produse pentru consumul propriu și nu plătesc TVA.

„Să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica. Din păcate, astăzi este calculat la GAP-ul de TVA”, a declarat şeful ANAF, Adrian Nica, la același post de știri.

GAP-ul de TVA reprezintă diferenţa dintre cât TVA ar trebui și cât încasează efectiv statul.