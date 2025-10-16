Rompetrol Downstream donează combustibil de încălzire Spitalului Județean Constanța

Rompetrol Downstream, compania de distribuție a Grupului Rompetrol (KMG International), sprijină sistemul medical constănțean printr-o donație de combustibil de încălzire destinat secțiilor exterioare ale Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța – TBC Osteoarticular și Pneumologie TBC din Agigea, precum și Secția de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie din Eforie Sud.

Inițiativa are ca scop asigurarea condițiilor optime de încălzire a spațiilor și a apei calde pentru pacienți și personalul medical în perioada sezonului rece, contribuind astfel la buna desfășurare a activității medicale în cadrul acestor unități.

Carburantul de încălzire CALOR donat este produs în rafinăria Vega Ploiești, cea mai longevivă unitate de profil din România, cu o istorie neîntreruptă de 120 de ani de activitate. Specializată în obținerea de produse energetice de nișă, Vega produce anual aproximativ 15.000 de tone de CALOR, furnizat către instituții publice – primării, spitale, școli, centre de recuperare sau lăcașuri de cult – din întreaga țară. Rafinăria Vega face parte din lanțul operațional integrat cu Petromidia Năvodari, contribuind la dezvoltarea industriei petroliere românești prin investiții continue în eficiență energetică, siguranță operațională și tehnologii moderne.

Rompetrol Downstream gestionează activitățile de vânzare și distribuție a carburanților în România, printr-o rețea de peste 1.200 de puncte de comercializare – stații proprii, partenere și baze interne.

Prin această acțiune, Rompetrol își continuă angajamentul față de comunitățile locale, parte a strategiei sale de sustenabilitate și a implicării constante în domeniile sănătății, educației și dezvoltării comunitare. În domeniul sănătății compania a investit constant în infrastructura medicală locală: modernizarea Secției de Obstetrică a Spitalului Județean Constanța, dotarea Centrului Multifuncțional de Sănătate Năvodari cu un mamograf, dar și alte echipamente moderne de radiologie, ginecologie, furnizarea de aparatură oftalmologică pentru Unitatea Medicală din Corbu. De asemenea, Rompetrol a contribuit la dotarea Secției de Oncologie a Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare.

În domeniul educației compania derulează programe de internship cu mii de studenți participanți de-a lungul a peste 20 de ani, sprijină cursurile de șah în școala competițiile pentru copii și tineri, și colaborează cu organizații non-guvernamentale pentru sprijinirea educației în zone defavorizate din județul Constanța.

Prin toate aceste inițiative, Rompetrol își reafirmă rolul activ în dezvoltarea sustenabilă a regiunii Dobrogea.