Cum arată noile trenuri care vor circula și în Prahova

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a publicat imagini cu prima ramă electrică de transport călători pe calea ferată, realizată de producătorul PISA, care va fi livrată luna aceasta.
Trenul este construit de PESA în Polonia și este primul dintr-un lot de 20 cumpărate de guvern din fonduri europene. Valoarea totală a contractului depășește 900 de milioane de lei.
Acestea vor circula pe următoarele rute:
• Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov;
• Cluj Napoca – Alba lulia – Simeria- Târgu Jiu – Craiova;
• Brașov – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău- Pașcani-Iași/Suceava;
• Galați – Mărășești – Bacău – Pașcani – lași/Suceava;
• Galați-Brăila – Făurei – Fetești – Constanța (Mangalia);
• (Mangalia) – Constanța – Fetești – Brăila – Mărășești – Bacău -Pașcani – Iași/Suceava;
• (Giurgiu) București – Ciulnița – Călărași.
Conform analizei de exploatare a liniilor în curs de electrificare, Cluj Napoca – Oradea și Craiova- Calafat, extinderea serviciilor, după finalizarea electrificării, trenurile vor fi operate și pe următoarele rute de circulație:
• Oradea – Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov;
• Cluj Napoca – Alba lulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova – Calafat.
