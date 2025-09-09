- Publicitate -

Cum arată noile trenuri care vor circula și în Prahova

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a publicat imagini cu prima ramă electrică de transport călători pe calea ferată, realizată de producătorul PISA, care va fi livrată luna aceasta.

- Publicitate -

Trenul este construit de PESA în Polonia și este primul dintr-un lot de 20 cumpărate de guvern din fonduri europene. Valoarea totală a contractului depășește 900 de milioane de lei.

Acestea vor circula pe următoarele rute:

• Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov;
• Cluj Napoca – Alba lulia – Simeria- Târgu Jiu – Craiova;
• Brașov – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău- Pașcani-Iași/Suceava;
• Galați – Mărășești – Bacău – Pașcani – lași/Suceava;
• Galați-Brăila – Făurei – Fetești – Constanța (Mangalia);
• (Mangalia) – Constanța – Fetești – Brăila – Mărășești – Bacău -Pașcani – Iași/Suceava;
• (Giurgiu) București – Ciulnița – Călărași.
Conform analizei de exploatare a liniilor în curs de electrificare, Cluj Napoca – Oradea și Craiova- Calafat, extinderea serviciilor, după finalizarea electrificării, trenurile vor fi operate și pe următoarele rute de circulație:
• Oradea – Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov;

• Cluj Napoca – Alba lulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova – Calafat.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

6
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

1
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
- Publicitate -

Știri noi

Viața Prahovei

Cod galben de ploi torențiale la munte în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o...
Sport

Aur la șah pentru fetele Clubului Sportiv Universitar Ploiești

0
Ploieștiul strălucește pe podium: aur pentru fetele de la...
Educație

Două ploieștence, pe podium la Olimpiada Internațională a Elenismului

0
Două ploieștence, eleve la C.N. „Mihai Viteazul” și C.N....
Eveniment

Accident provocat de un bărbat de 74 de ani, beat la volan

0
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din...
Auto-moto

Pachetul de rapoarte VIN care merită – cum verifici vehiculele mai ieftin?

0
Achiziția unei mașini rulate aduce bucurie și entuziasm, dar...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Convergența economică a României în context european

0
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...
Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR

Observatorul Prahovean -
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, face clarificări după ce...

OMV plănuiește concedierea a 2000 de angajați

Marius Nica -
Compania austriacă OMV, care deține în România cea mai...

Câți muncitori străini lucrează în Prahova și ce meserii au

Marius Nica -
În timp ce angajatorii români se plâng de lipsa...

Lucrări de revizie finalizate la terminalul offshore care deservește Petromidia

Observatorul Prahovean -
Midia Marine Terminal (MMT), companie membră a Grupului KMG...
- Publicitate -

Un nou lanț de magazine intră în Prahova

Marius Nica -
Lanțul olandez de magazine cu discont Action intră în...

Impozit auto 2026. Cât se va plăti pentru Logan sau VW Golf

Marius Nica -
Guvernul va majora impozitul auto în 2026. În unele...

Reacția Vega la dispersia de ieri din jurul rafinăriei

Observatorul Prahovean -
După ce mai mulți cititori au sezizat un nor...

Topul bugetarilor de lux. Cine încasează 75.073 lei pe lună

Marius Nica -
Deputatul  USR, Radu Mihaiu, a făcut public salariul mediu...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean