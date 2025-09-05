Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, face clarificări după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora consumatorii ar trebui să verifice dacă producătorii de băuturi au contracte în vigoare cu administratorul SGR, pentru a-și putea recupera garanția aferentă ambalajelor pentru produsele achiziționate.

În afară de a verifica existența simbolului de „Ambalaj cu garanție”, pentru a putea returna ambalajul și a primi înapoi garanția, consumatorii nu trebuie să facă demersuri suplimentare, cum ar fi să verifice contractele producătorilor sau alte detalii tehnice.

Sistemul de Garanție-Returnare a fost conceput astfel încât să fie simplu și transparent pentru români. În Sistemul de Garanție-Returnare intră ambalajele pentru băuturi precum apă, băuturi răcoritoare, bere, vinuri sau spirtoase, ambalate în recipiente primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 litri și 3 litri.

La achiziționarea unei astfel de băuturi, consumatorul plătește comerciantului o garanție de 50 de bani, iar atunci când returnează ambalajul la un punct de colectare – manual sau automat (RVM) – primește înapoi contravaloarea garanției, fie în numerar, fie sub forma unui voucher valabil pentru cumpărături în magazinul respectiv. Garanția se plătește de către consumatori, putând fi ulterior recuperată doar pentru ambalajele care poartă simbolul „Ambalaj cu garanție”.

Modul de funcționare a Sistemului de Garanție-Returnare, obligațiile și rolurile tuturor actorilor implicați – producători, comercianți și consumatori – sunt, de altfel, clar stabilite de legislația în vigoare:

Producătorii de băuturi care intră sub incidența SGR au obligația de a pune pe piață doar recipiente cu logoul „Ambalaj cu garanție” și să încheie contracte cu administratorul SGR.

de băuturi care intră sub incidența SGR au obligația de a pune pe piață doar recipiente cu logoul „Ambalaj cu garanție” și să încheie contracte cu administratorul SGR. Comercianții au obligația de a vinde doar produse în ambalaje cu logoul „Ambalaj cu garanție” de la producători de băuturi înregistrați în sistem și care au contracte în vigoare cu RetuRO. Totodată, începând cu 1 iulie 2025, aceștia nu mai pot comercializa produse în ambalaje care nu poartă acest simbol.

Totodată, începând cu 1 iulie 2025, aceștia nu mai pot comercializa produse în ambalaje care nu poartă acest simbol. Consumatorii returnează ambalajele la punctele de returnare organizate de comercianți și primesc garanțiile aferente, fără să își asume roluri și responsabilități suplimentare.

Sistemul de Garanție-Returnare este cel mai mare proiect de economie circulară implementat în România. Prin colectarea și valorificarea ambalajelor de băuturi, sistemul reduce cantitatea de deșeuri abandonate în natură și sprijină dezvoltarea unei economii sustenabile. În același timp, oferă consumatorilor un mecanism simplu și transparent prin care fiecare ambalaj returnat devine parte dintr-un circuit al resurselor, contribuind la transformarea României într-un loc mai curat.