- Publicitate -

Precizările RetuRO: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-și putea recupera garanția pentru ambalajele SGR

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, face clarificări după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora consumatorii ar trebui să verifice dacă producătorii de băuturi au contracte în vigoare cu administratorul SGR, pentru a-și putea recupera garanția aferentă ambalajelor pentru produsele achiziționate.

- Publicitate -

În afară de a verifica existența simbolului de „Ambalaj cu garanție”, pentru a putea returna ambalajul și a primi înapoi garanția, consumatorii nu trebuie să facă demersuri suplimentare, cum ar fi să verifice contractele producătorilor sau alte detalii tehnice.

Sistemul de Garanție-Returnare a fost conceput astfel încât să fie simplu și transparent pentru români. În Sistemul de Garanție-Returnare intră ambalajele pentru băuturi precum apă, băuturi răcoritoare, bere, vinuri sau spirtoase, ambalate în recipiente primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 litri și 3 litri.

La achiziționarea unei astfel de băuturi, consumatorul plătește comerciantului o garanție de 50 de bani, iar atunci când returnează ambalajul la un punct de colectare – manual sau automat (RVM) – primește înapoi contravaloarea garanției, fie în numerar, fie sub forma unui voucher valabil pentru cumpărături în magazinul respectiv. Garanția se plătește de către consumatori, putând fi ulterior recuperată doar pentru ambalajele care poartă simbolul „Ambalaj cu garanție”.

Sport

Petrolul a adus un jucător antrenat de un ploieștean în Elveția

FC Petrolul a ajuns la un acord cu fotbalistul elvețian Oscar Correia Ferreira, fostul elev al lui Adrian Ursea semnând cu clubul ploieștean un...
- Publicitate -

Modul de funcționare a Sistemului de Garanție-Returnare, obligațiile și rolurile tuturor actorilor implicați – producători, comercianți și consumatori – sunt, de altfel, clar stabilite de legislația în vigoare:

  • Producătorii de băuturi care intră sub incidența SGR au obligația de a pune pe piață doar recipiente cu logoul „Ambalaj cu garanție” și să încheie contracte cu administratorul SGR.
  • Comercianții au obligația de a vinde doar produse în ambalaje cu logoul „Ambalaj cu garanție” de la producători de băuturi înregistrați în sistem și care au contracte în vigoare cu RetuRO. Totodată, începând cu 1 iulie 2025, aceștia nu mai pot comercializa produse în ambalaje care nu poartă acest simbol.
  • Consumatorii returnează ambalajele la punctele de returnare organizate de comercianți și primesc garanțiile aferente, fără să își asume roluri și responsabilități suplimentare.

Sistemul de Garanție-Returnare este cel mai mare proiect de economie circulară implementat în România.  Prin colectarea și valorificarea ambalajelor de băuturi, sistemul reduce cantitatea de deșeuri abandonate în natură și sprijină dezvoltarea unei economii sustenabile. În același timp, oferă consumatorilor un mecanism simplu și transparent prin care fiecare ambalaj returnat devine parte dintr-un circuit al resurselor, contribuind la transformarea României într-un loc mai curat.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

1
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

5
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

2
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Lista școlilor unde au loc reparații majore la Ploiești

0
Primăria Ploiești a prezentat, vineri, o situație cu privire...
Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Sport

Secția de Șah a Clubului Sportiv Petrolul Ploiești, rezultate de excepție

0
Sportivii Secției de Șah din cadrul Clubului Sportiv Petrolul...
Eveniment

Tânăr din Câmpina, reținut după ce a furat bunuri din supermarket-uri

0
Un tănăr, în vârstă de 17 ani, din Câmpina,...
Economic

OMV plănuiește concedierea a 2000 de angajați

0
Compania austriacă OMV, care deține în România cea mai...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

4
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

8
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

OMV plănuiește concedierea a 2000 de angajați

Marius Nica -
Compania austriacă OMV, care deține în România cea mai...

Câți muncitori străini lucrează în Prahova și ce meserii au

Marius Nica -
În timp ce angajatorii români se plâng de lipsa...

Lucrări de revizie finalizate la terminalul offshore care deservește Petromidia

Observatorul Prahovean -
Midia Marine Terminal (MMT), companie membră a Grupului KMG...

Un nou lanț de magazine intră în Prahova

Marius Nica -
Lanțul olandez de magazine cu discont Action intră în...
- Publicitate -

Impozit auto 2026. Cât se va plăti pentru Logan sau VW Golf

Marius Nica -
Guvernul va majora impozitul auto în 2026. În unele...

Reacția Vega la dispersia de ieri din jurul rafinăriei

Observatorul Prahovean -
După ce mai mulți cititori au sezizat un nor...

Topul bugetarilor de lux. Cine încasează 75.073 lei pe lună

Marius Nica -
Deputatul  USR, Radu Mihaiu, a făcut public salariul mediu...

BAT solicită recertificarea conform standardului internațional de administrare a apei AWS

Observatorul Prahovean -
Declarație publică părți interesate. BAT solicită recertificarea conform standardului internațional...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean