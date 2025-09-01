 

- Publicitate -

Câți muncitori străini lucrează în Prahova și ce meserii au

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

În timp ce angajatorii români se plâng de lipsa forței de muncă și apelează la străini pentru a-și desfășura activitatea, incidentele împotriva acestora se înmulțesc. În Prahova, sunt angajați 3420 de muncitori străini, care  provin din țări din afara Uniunii Europene.

- Publicitate -

Din articol

Doi muncitori străini, loviți în plină stradă

Doi muncitori străini au fost agresați în plină stradă, luna trecută, de persoane nemulțumite că aceștia le ”fură” locurile de muncă românilor. Primul a fost un cetăţean din Bangladesh care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti.

Acesta a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator”. A doua victimă, un alt muncitor străin, a fost bătut până a intrat în comă la Cluj Napoca. Ambii agresori au fost arestați preventiv.

Cei mai mulți străini vin din Nepal

Observatorul Prahovean a solicitat Inspectoratului Teritorial De Muncă (ITM) Prahova situația angajaților străini din județul nostru care provin din țări non UE. Astfel, în evidențele oficiale figurează cu contracte individuale de muncă 3420 de persoane. Cei mai mulți, 1012 angajați, sunt cetățeni din Nepal, iar 557  din Sri Lanka. În statistică mai figurează muncitori din India (399), Turcia (207), Bangladesh (128), Pakistan (119), Egipt (89), Turkmenistan (88), China (84) și Republica Moldova (79).

Eveniment

Protest al părinților, marți, în fața unui liceu din Ploiești

Zeci de părinți vor protesta marți, 2 septembrie în fața C.N. Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești. Aceștia sunt revoltați de faptul că, din 8...
- Publicitate -

În ce domenii lucrează străinii

În ceea ce privește domeniile  în care activează, cei mai mulți cetățeni străini în construcții, hoteluri și restaurante, agricultură, transport și depozitare. Posturile ocupate sunt: manipulant mărfuri (355), muncitor necalificat în construcții (213), agent de curățenie (123), confecționer articole textile (119) și ajutor de bucătar (117).

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
Exclusiv

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

0
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...
Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
Național

Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe pachetele de reformă

0
Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, luni, în Parlament, pachetele...
Eveniment

Cum s-a produs accidentul grav de pe DN1D, de la Albești

0
Accidentul rutier a avut loc pe DN1D, în afara...
Administrație

Ce se întâmplă cu prețul gigacaloriei, la iarnă, în Ploiești

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a explicat, luni, ce se...
Eveniment

Doi copii, în stare gravă, în urma accidentului de pe DN1D de la Albești Paleologu

0
Accidentul grav de pe DN1D s-a produs, luni, în...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

0
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

16
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Lucrări de revizie finalizate la terminalul offshore care deservește Petromidia

Observatorul Prahovean -
Midia Marine Terminal (MMT), companie membră a Grupului KMG...

Un nou lanț de magazine intră în Prahova

Marius Nica -
Lanțul olandez de magazine cu discont Action intră în...

Impozit auto 2026. Cât se va plăti pentru Logan sau VW Golf

Marius Nica -
Guvernul va majora impozitul auto în 2026. În unele...

Reacția Vega la dispersia de ieri din jurul rafinăriei

Observatorul Prahovean -
După ce mai mulți cititori au sezizat un nor...
- Publicitate -

Topul bugetarilor de lux. Cine încasează 75.073 lei pe lună

Marius Nica -
Deputatul  USR, Radu Mihaiu, a făcut public salariul mediu...

BAT solicită recertificarea conform standardului internațional de administrare a apei AWS

Observatorul Prahovean -
Declarație publică părți interesate. BAT solicită recertificarea conform standardului internațional...

RAR demontează un mit al cărții de identitate a vehiculului

Marius Nica -
Registrul Auto Român (RAR) demontează încă un mit. Este...

Cartierele din Ploiești unde prețul chiriei este mai mic

Roxana Tănase -
Piața chiriilor din Ploiești se menține la un nivel...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean