Câți muncitori străini lucrează în Prahova și ce meserii au

În timp ce angajatorii români se plâng de lipsa forței de muncă și apelează la străini pentru a-și desfășura activitatea, incidentele împotriva acestora se înmulțesc. În Prahova, sunt angajați 3420 de muncitori străini, care provin din țări din afara Uniunii Europene.

Doi muncitori străini, loviți în plină stradă

Doi muncitori străini au fost agresați în plină stradă, luna trecută, de persoane nemulțumite că aceștia le ”fură” locurile de muncă românilor. Primul a fost un cetăţean din Bangladesh care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti.

Acesta a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator”. A doua victimă, un alt muncitor străin, a fost bătut până a intrat în comă la Cluj Napoca. Ambii agresori au fost arestați preventiv.

Cei mai mulți străini vin din Nepal

Observatorul Prahovean a solicitat Inspectoratului Teritorial De Muncă (ITM) Prahova situația angajaților străini din județul nostru care provin din țări non UE. Astfel, în evidențele oficiale figurează cu contracte individuale de muncă 3420 de persoane. Cei mai mulți, 1012 angajați, sunt cetățeni din Nepal, iar 557 din Sri Lanka. În statistică mai figurează muncitori din India (399), Turcia (207), Bangladesh (128), Pakistan (119), Egipt (89), Turkmenistan (88), China (84) și Republica Moldova (79).

În ce domenii lucrează străinii

În ceea ce privește domeniile în care activează, cei mai mulți cetățeni străini în construcții, hoteluri și restaurante, agricultură, transport și depozitare. Posturile ocupate sunt: manipulant mărfuri (355), muncitor necalificat în construcții (213), agent de curățenie (123), confecționer articole textile (119) și ajutor de bucătar (117).