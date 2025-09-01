Lucrări de revizie finalizate la terminalul offshore care deservește Petromidia

Midia Marine Terminal (MMT), companie membră a Grupului KMG International, a încheiat recent o etapă esențială de revizie tehnică a terminalului marin offshore, menită să asigure continuitatea operațiunilor de aprovizionare cu țiței a rafinăriei Petromidia, dar și siguranța în operare.

„Lucrările efectuate, care au durat circa 10 zile, ne oferă toate garanțiile unei operări fără întrerupere a singurului terminal offshore din apele teritoriale românești. Acest activ joacă un rol important în aprovizionarea rafinăriei Petromidia, iar mentenanța echipamentelor este esențială pentru atingerea obiectivelor operaționale, în depline condiții de siguranță și protecție a mediului”, a declarat Mihai Brânzoi, Directorul General al Midia Marine Terminal.

Revizia a presupus înlocuirea a patru furtunuri plutitoare critice – două de 12 metri, primele conectate la terminal, care preiau întreaga mișcare a șirului flexibil în condiții variate de mediu sau de operare și alte două furtunuri de circa 9 metri fiecare, ultimele din șir, care sunt conectate la manifoldul navelor.

Cele patru furtunuri au fost realizate de compania japoneză Yokohama special pentru terminalul aflat la 8,6 km în largul Mării Negre. O singură secțiune de furtun cântăreşte circa 5 tone, este prevăzută cu o carcasă dublă și poate suporta o presiune nominală de 19 bari. Midia Marine Terminal operează terminalul la o presiune de 8 bari.

Totodată, pe parcursul lucrărilor, celelalte furtunuri au fost curățate de hidrocarburi, iar aproximativ o treime din echipamentele marine au fost testate pentru verificarea și garantarea siguranței operaționale.

Legătura dintre terminal și nave este realizată prin două șiruri plutitoare de peste 250 de metri fiecare, respectiv două șiruri subacvatice de câte 33,5 metri fiecare. Revizia întregului terminal se realizează o dată la 8 ani, însă piesele care sunt supuse unui nivel crescut de stres mecanic, cum sunt furtunurile plutitoare, sunt înlocuite la 2 ani.

Peste 40 de persoane din cadrul MMT și Rominserv, contractorul general al Grupului KMG International (Rompetrol), au fost implicate în lucrările de mentenanță, care au fost finalizate în graficul de execuție planificat, în ciuda condițiilor meteorologice dificile, cauzate de vântul puternic.

Pe tot parcursul reviziei, aprovizionarea cu materii prime a rafinăriei Petromidia nu a fost afectată, terminalul marin derulând operațiuni de descărcare pe un singur fir. În luna august au fost descărcate cinci nave, cu un total de peste 400 de mii de tone de țiței, 80% din acesta provenind din Kazahstan.

Terminalul operat de MMT este de tip Single Point Mooring (sistem singular de legare) și este compus dintr-o parte statică, fixată de fundul mării printr-un sistem de ancore și o a doua parte, la care se conectează nava, care poate gira liber în jurul părții statice, în funcție de vânt, curent și valuri.

Debitul maxim de operare este de 7.000 m³/h, ceea ce înseamnă că o navă care transportă între 80.000 şi 160.000 de tone poate fi descărcată într-un interval de 24-36 de ore.