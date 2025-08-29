- Publicitate -

Impozit auto 2026. Cât se va plăti pentru Logan sau VW Golf

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Guvernul va majora impozitul auto în 2026. În unele cazuri taxa plătită de proprietarii de autoturisme se va dubla.

Potrivit proiectului dse ordonanță de guvern, noul impozit auto va include și norma de de poluare. În consecință, proprietarii de mașini mai vechi vor plăti mai mult. Pentru mașinile electrice impozitul va fi de aproiximativ 80 de lei/an.

Astfel, pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc valoarea fiecărei grupe de 200 cmc va fi, potrivit economica.net, următoarea:

În cazul mașinilor cu norma de depoluare Non-Euro – Euro 3, de 19,5 lei, pentru norma Euro 4 – 18,8 lei, pentru Euro 5 – 17,6 lei, pentru Euro 6 – 16,5 lei, iar pentru hibridele cu emisii mai mari de 50 gr. CO2/km de 16,2 lei.

În cazul autoturismelor cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc și 2.000 cmc, pentru fiecare grupă de câte 200 cmc se va plăti 29,7 lei pentru Non-Euro – Euro 3, 28,5 lei pentru Euro 4, 26,7 lei pentru Euro 5, 25,1 euro pentru Euro 6 și 24,6 euro pentru hibridele cu emisii de CO2 mai mari de 50 gr / km.

Pentru autoturismele între 2.001 și 2.600 cmc Non-Euro – Euro 3 fiecare grupă de 200 cmc va costa 92,2 lei, pentru Euro 4 – 88,6 lei, pentru Euro 5 – 82,8 lei, pentru Euro 6 – 77,8 lei, iar pentru hibride 76,3 lei.

Sumele cresc și mai mult pentru posesorii mașinilor cu capacitatea cilindrică între 2.601 și 3.000 cmc. În acest caz grupele de 200 cmc vor costa 182,9 lei pentru Non-Euro – Euro 3, 172,8 lei pentru Euro 4, 154,1 pentru Euro 5, 151,2 pentru Euro 6 și 149,8 pentru hibride.

De exemplu, pentru o Dacia Logan cu norma la Euro 6, care are aproape 1000 de cmc, impozitul va crește la 80 de lei.

Pentur un Volkswagen Golf V,  Euro 4m, cu motor de 1598 cmc (1.6i) impozitul se va majora până la 150 de lei.

