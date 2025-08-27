Topul bugetarilor de lux. Cine încasează 75.073 lei pe lună

Deputatul USR, Radu Mihaiu, a făcut public salariul mediu din instituțiile de stat la care angajații sunt cel mai bine plătiți. Șefii acestora câștigă peste 12.000 de euro pe lună!

Astfel, salariul mediu la Autoritatea de Supraveghere Financiară este de 13.562 lei. Șeful ASF, Alexandru Petrescu, are o indemnizație lunară de 61.089 lei. Instituția reglementează, autorizează, supraveghează piața asigurărilor și piața pensiilor private.

Cele mai mari venituri sunt la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Aici, venitul mediu este de 12.934 lei, iar președintele, Valeriu Zgonea, are un venit lunar de 64.670 lei. ANCOM are rol de reglementare și supraveghere în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale.

Salariul mediu la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este de 18.635 lei, iar președintele instituției, George Sergiu Niculescu, are un venit de 75.073 lei. ANRE reglementează piețele de energie electrică, termică și gaze naturale.

Vicepreședinții ASF, ANCOM și ANRE încasează, în medie, lunar, echibvalentul a 10.000 de euro.

”Aceste cifre nu sunt doar obscene. Sunt un afront la adresa fiecărui român care muncește cinstit pentru 4.000–5.000 de lei pe lună și care se întreabă cum mai plătește rata sau factura la gaze. Să te plângi că ți se taie 30% dintr-un salariu de nabab e de-a dreptul obraznic. Mai ales când știm toți situația în care suntem. Și mai important, simțim toți cum se strânge cureaua” a transmis parlamentarul USR.