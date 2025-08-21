- Publicitate -

Rompetrol Rafinare ia instalat un simulator pentru operatori

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Rompetrol Rafinare a finalizat implementarea primei etape a unui sistem modern de pregătire a operatorilor din Petromidia – OTS (Operator Training Simulator), dezvoltat de o companie specializată în simulatoare industriale, alături de echipa internă de proiect, formată din ingineri de proces și șefi de instalație.

- Publicitate -

Ce este sistemul OTS

Sistemul OTS facilitează dezvoltarea competențelor tehnice ale operatorilor DCS (Distributed Control System), inclusiv cei în formare, precum și pregătirea inginerilor de proces, a maiștrilor și a operatorilor de teren.

„Una dintre direcțiile noastre strategice este asigurarea eficienței în operare, în cele mai stricte condiții de siguranță și securitate în muncă. Integrarea simulatorului OTS, un sistem tehnic de ultimă generație, va permite operatorilor noștri să se perfecționeze și să se testeze permanent, simulând scenarii cu care nu se întâlnesc în mod curent în activitatea lor de zi cu zi. Este un angajament care arată responsabilitate față de angajați, atât cei care lucrează în Centrul de Comandă și Control, cât și cei din teren”, a declarat Sorin Graure, Directorul General al Rompetrol Rafinare.

Care sunt obiectivele

Obiectivul principal al proiectului este ca sistemul să devină un instrument permanent în procesul de formare, contribuind la operarea în condiții de siguranță, minimizarea erorilor umane și consolidarea abilităților de reacție în situații critice.

Social

Primăria Blejoi primește cereri pentru vouchere de energie

Primăria Blejoi a publicat nformații importante pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică. Aceștia pot beneficia de un ajutor lunar de 50 lei pentru plata facturilor...
- Publicitate -

Primul ansamblu de simulare a fost dezvoltat pentru instalația de Distilare Atmosferică și în Vid (DAV), pentru care au fost configurate 1.500 de puncte de măsură și control, reprezentate grafic în 21 de ecrane, urmând ca în paralel cu testarea în instalația DAV, să fie extins și pentru restul instalațiilor din rafinărie, prioritare fiind cele cu impact major în randamentele de producție: Cracare Catalitică, Cocsare Întârziată și Hidrocracare Blândă.

Integrarea simulatorului vine în sprijinul noilor angajați, aflați în formare, care vor putea dobândi cunoștințele necesare privind procesul tehnologic, dar și răspunsul la diferitele abateri, fără a afecta în mod real operarea instalației.

Totodată, operatorii DCS cu experiență vor avea ocazia să-și consolideze cunoștintele prin simularea mai multor scenarii: perturbații și anomalii apărute în instalație, gestionarea acestora, dar și monitorizarea procesului prin alarme și trenduri.

- Publicitate -

Adițional, sistemul permite testarea și actualizarea unor instrucțiuni de lucru care pot îmbunătăți operarea instalației și care pot reduce duratele de pornire/oprire a instalației simulate, precum și asigurarea capacității de pregătire a operatorilor pentru operațiuni zilnice și situații neprevăzute: opriri/porniri accidentale sau fluctuații ale parametrilor tehnologici.

Simulatorul are și o componentă de evaluare, iar testarea operatorilor se va desfășura etapizat și va oferi o imagine de ansamblu asupra modului în care aceștia își însușesc cunoștințele și își dezvoltă competențele necesare pentru operarea optimă a instalațiilor.

Operatorii DCS au un rol extrem de important în siguranța și eficiența operațiunilor tehnologice, contribuie la funcționarea optimă a proceselor și la prevenirea incidentelor tehnice, activitatea fiind derulată într-un centru de comandă constant modernizat și automatizat.

Economic

Impozite majorate cu 70% în 2026 pentru locuințe și mașini

Vicepremierul Barna Tanczos (UDMR) a anunțat că se lucrează la o ordonanță de guvern de impact pentru români. Astfel, impozitele pentru proprietăți, inclusiv locuințe...
- Publicitate -

Proiectul vine în completarea programelor de formare dezvoltate de companie, dar și în urma investițiilor orientate către digitalizarea, dezvoltarea și modernizarea activelor de producție, realizate în cadrul reviziei generale de anul trecut.

În primul semestru al acestui an, instalațiile din Petromidia au procesat aproape 2,8 milioane de tone de materii prime, din care au rezultat 845 de mii de tone de benzine și 1,44 milioane de tone de motorine și combustibil de aviație, consemnând creșteri de 101%, respectiv 49%, față de aceeași perioadă a anului trecut.
Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

6
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

80% din plantele noi din Ploiești rezistă secetei

0
În condițiile încălzirii globale, temperaturile ridicate și seceta afectează...
Eveniment

Medicul din Urlați, care a dat afară o bolnavă, a fost amendat

0
Medicul urgentist, Tudor Constantin, de la Spitalul Orășenesc din...
Social

ANAF: Cum poți mânca și bea la restaurant fără să plătești

0
ANAF a lansat o campanie de informare publică privind...
Social

Primăria Blejoi primește cereri pentru vouchere de energie

0
Primăria Blejoi a publicat nformații importante pentru consumatorii vulnerabili...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

7
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

6
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Impozite majorate cu 70% în 2026 pentru locuințe și mașini

Marius Nica -
Vicepremierul Barna Tanczos (UDMR) a anunțat că se lucrează...

Doi prahoveni, în cărți pentru funcția de director Romsilva

Marius Nica -
Doi prahoveni figurează pe lista candidaților la concursul de...

Centura Bușteni-Azuga. A fost emisă autorizația de construire

Marius Nica -
Pas important pentru viitoarea centură ocolitoare a stațiunilor de...

Un nou lanț de supermarketuri intră în Prahova. Cine deține Annabella

Marius Nica -
Un nou lanț de supermarketuri intră în Prahova. Este...
- Publicitate -

Fonduri PNRR pentru proiecte finalizate până la finalul lunii

Corina Matei -
Luni, 18 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a declarat...

Șoferii de camioane, taxați la rovinietă în funcție de distanță

Marius Nica -
Schimbare majoră la plata rovinietei până la sfârșitul anului...

Investiții Petrotel Lukoil în protecția mediului înconjurător

Observatorul Prahovean -
În ultimii zece ani, Lukoil a investit la rafinăria...

Programul Rabla va fi reluat, dar cu buget mai mic

Roxana Tănase -
Programul Rabla plus și Rabla clasic va fi reluat,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean