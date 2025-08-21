Rompetrol Rafinare ia instalat un simulator pentru operatori

Rompetrol Rafinare a finalizat implementarea primei etape a unui sistem modern de pregătire a operatorilor din Petromidia – OTS (Operator Training Simulator), dezvoltat de o companie specializată în simulatoare industriale, alături de echipa internă de proiect, formată din ingineri de proces și șefi de instalație.

Ce este sistemul OTS

Sistemul OTS facilitează dezvoltarea competențelor tehnice ale operatorilor DCS (Distributed Control System), inclusiv cei în formare, precum și pregătirea inginerilor de proces, a maiștrilor și a operatorilor de teren.

„Una dintre direcțiile noastre strategice este asigurarea eficienței în operare, în cele mai stricte condiții de siguranță și securitate în muncă. Integrarea simulatorului OTS, un sistem tehnic de ultimă generație, va permite operatorilor noștri să se perfecționeze și să se testeze permanent, simulând scenarii cu care nu se întâlnesc în mod curent în activitatea lor de zi cu zi. Este un angajament care arată responsabilitate față de angajați, atât cei care lucrează în Centrul de Comandă și Control, cât și cei din teren”, a declarat Sorin Graure, Directorul General al Rompetrol Rafinare.

Care sunt obiectivele

Obiectivul principal al proiectului este ca sistemul să devină un instrument permanent în procesul de formare, contribuind la operarea în condiții de siguranță, minimizarea erorilor umane și consolidarea abilităților de reacție în situații critice.

Primul ansamblu de simulare a fost dezvoltat pentru instalația de Distilare Atmosferică și în Vid (DAV), pentru care au fost configurate 1.500 de puncte de măsură și control, reprezentate grafic în 21 de ecrane, urmând ca în paralel cu testarea în instalația DAV, să fie extins și pentru restul instalațiilor din rafinărie, prioritare fiind cele cu impact major în randamentele de producție: Cracare Catalitică, Cocsare Întârziată și Hidrocracare Blândă.

Integrarea simulatorului vine în sprijinul noilor angajați, aflați în formare, care vor putea dobândi cunoștințele necesare privind procesul tehnologic, dar și răspunsul la diferitele abateri, fără a afecta în mod real operarea instalației.

Totodată, operatorii DCS cu experiență vor avea ocazia să-și consolideze cunoștintele prin simularea mai multor scenarii: perturbații și anomalii apărute în instalație, gestionarea acestora, dar și monitorizarea procesului prin alarme și trenduri.

Adițional, sistemul permite testarea și actualizarea unor instrucțiuni de lucru care pot îmbunătăți operarea instalației și care pot reduce duratele de pornire/oprire a instalației simulate, precum și asigurarea capacității de pregătire a operatorilor pentru operațiuni zilnice și situații neprevăzute: opriri/porniri accidentale sau fluctuații ale parametrilor tehnologici.

Simulatorul are și o componentă de evaluare, iar testarea operatorilor se va desfășura etapizat și va oferi o imagine de ansamblu asupra modului în care aceștia își însușesc cunoștințele și își dezvoltă competențele necesare pentru operarea optimă a instalațiilor.

Operatorii DCS au un rol extrem de important în siguranța și eficiența operațiunilor tehnologice, contribuie la funcționarea optimă a proceselor și la prevenirea incidentelor tehnice, activitatea fiind derulată într-un centru de comandă constant modernizat și automatizat.

Proiectul vine în completarea programelor de formare dezvoltate de companie, dar și în urma investițiilor orientate către digitalizarea, dezvoltarea și modernizarea activelor de producție, realizate în cadrul reviziei generale de anul trecut.

În primul semestru al acestui an, instalațiile din Petromidia au procesat aproape 2,8 milioane de tone de materii prime, din care au rezultat 845 de mii de tone de benzine și 1,44 milioane de tone de motorine și combustibil de aviație, consemnând creșteri de 101%, respectiv 49%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).