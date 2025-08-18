- Publicitate -

Șoferii de camioane, taxați la rovinietă în funcție de distanță

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Schimbare majoră la plata rovinietei până la sfârșitul anului viitor. Șoferii de camioane vor  fi taxați în funcție de distanța parcursă, nu pe bază de abonament, așa cum este în prezent.

Ministerul Transporturilor a anunțat recent că a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sistem electronic de tarifare rutieră – Lot 1 – Sistem informatic centralizat”.

Acesta va schimba radical modul de calcul al tarifului de utilizare al drumurilor naționale (rovinieta) de către transportatorii de mărfuri.

Sistemul va permite identificarea, în permanență, a traseului urmat de un vehicul pe rețeaua de drumuri naționale (prin intermediul unui echipament de bord – OBE sau prin intermediul unei aplicații destinată sistemelor de operare a telefoanelor mobile, conectate la satelit/ rețele de comunicații mobile) sau în baza unei declarații a utilizatorului – tichet de rută în format electronic);

Investiții Petrotel Lukoil în protecția mediului înconjurător

În ultimii zece ani, Lukoil a investit la rafinăria Petrotel în echipamente si obiective tehnologice pentru protecția mediului înconjurător peste 150 de milioane de...
De asemenea, acesta va stabili în mod automat tariful datorat în funcție de distanța parcursă cu acest vehicul pe categorii de drum și de caracteristicile vehiculului și virarea tarifului datorat de utilizator în contul CNAIR. Contractul de finanțare este valabil până la sfârșitul anului 2026.

Reamintim că, de la 1 septembrie, tarifele pentru rovinieta mașinilor vor crește de la 28 euro, la 50 de euro. La rândul lor, amenzile pentru lipsa acesteia se vor dubla.

Social

