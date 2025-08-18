- Publicitate -
Rafinăria Petrotel Lukoil

Investiții Petrotel Lukoil în protecția mediului înconjurător

În ultimii zece ani, Lukoil a investit la rafinăria Petrotel în echipamente si obiective tehnologice pentru protecția mediului înconjurător peste 150 de milioane de dolari.

Astfel, rafinăria „PETROTEL-LUKOIL” a realizat ecologizarea batalurilor de reziduuri. S-au prelucrat peste 450 000 mc de namoluri din 5 bataluri de reziduuri petroliere, care ocupau 8 hectare, intreaga zona a fost decontaminata, iar acum iarba creste pretutindeni, acolo.

Strategia de protectie a mediului, ca element strategic al sistemului de management al proceselor generale, si-a propus in primul rand reconstructia instalatiilor tehnologice, pentru productia de produse petroliere, in conformitate cu cele mai inalte standarde europene.

Proiectele ample de investitii pentru protectia mediului, in cadrul instalatiilor, din momentul achizitiei rafinariei pana in ziua de azi, au fost urmatoarele:

  • Constructia instalatiei de tratare a gazelor arse de la FCC;
  • Constructia instalatiei de recuperare sulf (Claus);
  • Asigurarea dezvoltarii produselor in conformitate cu cerintele EURO 5;
  • Modernizarea instalatiilor de epurare a apei;
  • Cresterea recuperarii fractiei C3+ din sistemul de gaze de ardere;
  • Optimizarea arderii la cuptoare;
  • Optimizarea procesului de absorptie – desorptie a aminelor la instalatia de desulfurare gaze.

