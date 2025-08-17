Programul Rabla va fi reluat, dar cu buget mai mic

Programul Rabla plus și Rabla clasic va fi reluat, dar cu un buget mai mic. Suma prevăzută pentru derularea programului Rabla este în limita a 200 de milioane de lei.

După ce programul Rabla a fost suspendat pe 18 iunie (detalii AICI), persoanele fizice vor beneficia, din nou, de finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi și pentru achiziționarea de autovehicule noi.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, în dezbatere publică, o ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din PNRR și din fonduri publice naționale. (Detalii AICI)

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31.12.2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu.

Prin excepție de la alin. (1), se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus si Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, prevede proiectul Ordonanței de Urgență.

Programul ar urma să fie reluat după adoptarea pachetului 2 de măsuri fiscal-bugetare, respectiv în septembrie.