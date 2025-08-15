Impozite mai mari pentru chirii și câștiguri la bursă

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul cu noile modificări de taxe și impozite. Actul normativ propus prevede modificări în cazul celor care obțin venituri din activități independente. Proiectul prevede un nou impozit anual pentru cei care obțin venituri din servicii de cazare, dar și impozit mai mare pentru câștigurile de la bursă.

Noul act normative prevede o nouă modalitate de stabilire a impozitelor anuale, inclusiv pentru cei care obțin venituri din servicii de cazare.

„Veniturile din prestarea de servicii de cazare, realizate într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se consideră venit anual.

Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual”, se precizează în actul normativ.

Pentru determinarea venitului net din prestarea de servicii de cazare, potrivit proiectului, contribuabilii completează numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală și nu au obligația de a conduce evidență contabilă.

Cotă forfetară de 30% pentru chirii

Proiectul prevede inclusiv aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% asupra venitului brut anual obținut din chirii ori obligarea proprietarilor care obțin venituri din chirii pe termen scurt să utilizeze aparate de marcat și să emită bon fiscal.

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, între 1 şi 7 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, datorează impozit pe venit.

„Venitul net anual din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuinţe proprietate personală se determină prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut.

Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, încasate în cursul anului fiscal”, se arată în proiect.

Capital social de 8.000 de lei

Capitalul social al societăților cu răspundere limitată va fi de minimum 8000 lei.

„Societățile cu răspundere limitată înregistrate în registrul comerțului îşi vor majora capitalul social la prima mențiune de modificare a actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, se arată în proiect.

În cazul în care societatea cu răspundere limitată nu şi-a completat capitalul social în termenul prevăzut, la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va pronunța dizolvarea societății.

Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de prezenta lege.

Crește impozitarea câștigurilor la Bursă

Ministerul Finanțelor propune majorarea cotelor de impozit aplicabile veniturilor sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, astfel:

prin aplicarea unei cote de 2% (în prezent de 1%) asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate

prin aplicarea unei cote de 4% (în prezent de 3%) asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii

Mai multe detalii cu privire la proiectul privind modificarea și completarea unor acte normative AICI.