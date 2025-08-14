- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Envato

Lista investițiilor ”tăiate” de guvern. E afectată A 7

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Guvernul pregătește o ordonanță de guvern prin care va tăia parțial și chiar total proiecte de investiții de câteva miliarde de euro. Decizia vine ca urmare a reducerii bugetului alocat României de UE prin PNRR de la 28,5 miliarde de euro  la 21,62 miliarde de euro.

- Publicitate -

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat lista integrală a proiectelor din PNRR care vor fi afectate de reducerea bugetelor.

Cele mai mari tăieri sunt de la infrastructură rutieră (inclusiv A7, Autostrada Moldovei, care pornește de lângă Ploiești) și feroviară, construirea spitalelor regionale sau anveloparea blocurilor.

Pe listă mai figurează reduceri considerabile de bugete la programe precum Cartea de identitate electronică și semnătura digitală, Construcția de locuințe pentru tineri, Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, Sprijinirea unităților de învățământ cu risc crescut de abandon școlar, Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi ș.a.

Administrație

Balastiere din Târgsoru Vechi, amendate. Lista neregulilor

Prefectura Prahova a anunțat astăzi rezultatele controalelor efectuate recent la două balastiere din comuna Târgsoru Vechi. Astfel, potrivit unui comunicat al instituției, Garda Națională de...
- Publicitate -

Lista investițiilor prin PNRR, tăiate sau reduse, poate fi consultată aici: ANEXA-12

Pe de altă parte, potrivit unui comunicat al guvernului, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, a subliniat la o întâlnire cu primarii că nu se va opri finanțarea din PNRR pentru niciun proiect pentru care au fost începute lucrările.

”Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor merge mai departe. Informația că PNRR se oprește este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanțare din PNRR”, a explicat ministrul Dezvoltării.

De asemenea, ministrul Cseke Attila-Zoltán a menționat că se are în vedere o prioritizare a proiectelor de investiții pentru perioada 2026-2028.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Exclusiv

Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină

0
Polițiștii prahoveni au reușit să scoată din trafic, în...
Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Exclusiv

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

3
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

0
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Social

Sora ploieștencei arse, infectată la Floreasca, noi mărturii cutremurătoare

0
Lavinia Vlad, ploieșteanca în vârstă de 37 de ani,...
Administrație

Lista proiectelor cu finanțare PNRR blocate la Ploiești

0
Trei dintre proiectele cu finanțări PNRR vor fi blocate...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

0
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cum a ajuns Metchim Green Energy o companie importantă pe piața energiei regenerabile

Elena Moisescu -
Marți, 12 august, a fost inaugurată o centrală fotovoltaică...

Noi taxe pentru români. Cât va costa un colet din China

Marius Nica -
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare (PNL), a anunțat într-o conferință...

Cu cât au crescut prețurile față de salarii într-un an

Corina Matei -
Măsurile fiscale instituite de Guvernul Bolojan își fac deja...

Cum poți afla câți bani ai la Pilonul II de pensii

Ștefan Vlăsceanu -
Pentru a verifica suma acumulată în Pilonul II de...
- Publicitate -

Facturile de curent, mai mari cu 62%. Inflația a ajuns la 7,84%

Marius Nica -
Institutul Naţional de Statistică (INS) a publicat astăzi informații...

Prețurile din piețele din Ploiești după majorarea TVA

Bianca Ionescu -
După 1 august, când TVA-ul la unele produse alimentare...

Danzecris Blejoi, o afacere locală de succes

Observatorul Prahovean -
Pe o piață dominată de multinaționale, o afacere locală,...

Cum rezistă magazinele de cartier luptei cu supermarketurile

Bianca Ionescu -
Într-un oraș unde lanțurile de supermarketuri se extind constant,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean