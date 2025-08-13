Cu cât au crescut prețurile față de salarii într-un an

Măsurile fiscale instituite de Guvernul Bolojan își fac deja simțite efectele. Dacă salariile românilor au crescut foarte puțin, salariul mediu în România fiind de aproximativ 5.000 de lei (1.000 de euro), prețurile au cunoscut o creștere semnificativă. Și, dacă la un singur produs, nu este sesizată o creștere semnificativă, atunci când se adună coșul lunar, se observă o creștere semnificativă.

- Publicitate -

Cu cât au crescut salariile față de 2024

Potrivit datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Prahova, în Prahova, în județul Prahova câştigul salarial mediu brut a fost în luna martie 2025, de 8505 lei, cu 990 lei mai mic decât cel înregistrat la nivelul economiei naţionale (-10,4%). Câştigul salarial mediu net a fost, în judeţul Prahova, de 5113 lei, cu 578 lei mai mic față de cel înregistrat la nivel naţional (-10,2%).

Potrivit aceleiași surse, în județul Prahova câştigul salarial mediu brut a fost în luna mai 2025, de 8356 lei, cu 831 lei mai mic decât cel înregistrat la nivelul economiei naţionale (-9,0%). Câştigul salarial mediu net a fost, în judeţul Prahova, de 5022 lei, cu 486 lei mai mic față de cel înregistrat la nivel naţional (-8,8%).

Totuși, salariul mediu net este mai mare decât cel care era, potrivit Institutului Național de Statistică, în luna mai 2024, când, în Prahova câştigul salarial mediu brut a fost de 7615 lei, cu 740 lei mai mic decât cel înregistrat la nivelul economiei naţionale (-8,9%). În același timp, câştigul salarial mediu net a fost în judeţul Prahova de 4704 lei, cu 414 lei mai mic față de cel înregistrat la nivel naţional (-8,1%).

Eveniment Gratuitate pentru olimpici la Republik Fest 2025 O nouă ediție a festivalului Republik Fest va avea loc, în perioada 5 -7 septembrie, la Parcul „Constantin Stere” din Bucov. Organizatorii au o...

- Publicitate -

Se observă o creștere a salariului net de 318 lei, potrivit statisticilor, ceea ce înseamnă o creștere cu aproximativ 6,75%. Deci, față de 2024, salariul mediu cu atât a crescut.

Cu cât au crescut prețurile față de 2024

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, energia electrică s-a scumpit cel mai mult, cu 62,97%, asta și pe fondul eliminării plafonării. Și, așa cum se știe, creșterea prețului la energia electrică, determină o creștere de prețuri în cascadă, pentru că totul depinde de aceasta.

Urmează în topul scumpirilor, fructele proaspete cu 39,74%, iar fructele şi conservele din fructe cu 27,92%.

- Publicitate -

Energia termică s-a scumpit cu 13,63% iar tricotajele cu 7,36%. Gazele s-au ieftinit cu 1,06%, iar combustibilii cu 0,09%.

În privinţa serviciilor, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru transport CFR, plus 16,92%, pentru igienă şi cosmetică, (14,06%) şi cele pentru servicii poştale, cu 12,15%. În schimb, s-au ieftinit serviciile de transport aerian, cu 9,75%, şi serviciile de telefonie, cu 3,05%, potrivit Antena 3.

Urmează scumpiri și mai mari, în perioada următoare, pe fondul creșterii TVA și a celorlalte măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan.

Economic Cum poți afla câți bani ai la Pilonul II de pensii Pentru a verifica suma acumulată în Pilonul II de pensii, trebuie mai întâi să aflați la ce fond contribuiți.Procedura este simplă și se poate...