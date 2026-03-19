Schimbări în Codul Rutier. Cresc amenzile. Când intră în vigoarea suspendarea permisului pentru neplata sancțiunilor

Schimbări importante în Codul Rutier îi vizează pe șoferii din România: amenzile cresc semnificativ din vara acestui an, iar neplata lor poate duce direct la suspendarea permisului de conducere.

Amenzile cresc de la 1 iulie

Prima modificare majoră este legată de valoarea sancțiunilor. Începând cu 1 iulie 2026, punctul de amendă crește odată cu salariul minim brut pe economie.

Astfel, valoarea unui punct-amendă va ajunge la aproximativ 216 lei, față de 202,5 lei în prezent.

În aceste condiții:

amenda minimă va fi de aproximativ 432 lei

amenda maximă pentru persoane fizice poate ajunge la 4.325 lei

Creșterea este de aproximativ 7% și se aplică tuturor sancțiunilor rutiere, indiferent de abatere.

De exemplu, pentru depășirea vitezei:

10–20 km/h peste limită: 432 – 648 lei

21–30 km/h: 865 – 1.081 lei

peste 40 km/h: până la 4.325 lei

Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis

Pe lângă majorarea sancțiunilor, autoritățile introduc și un mecanism dur pentru recuperarea banilor.

Șoferii care nu își achită amenzile în termenul legal riscă suspendarea permisului de conducere. Procedura va fi una automatizată și conectată între Poliție și autoritățile locale.

După expirarea termenelor de plată (15 zile pentru jumătate din minim și ulterior perioada legală de executare), în cazul în care amenda rămâne neachitată, se poate ajunge la suspendarea dreptului de a conduce.

În unele variante analizate, perioada de suspendare este calculată proporțional cu suma restantă, ceea ce înseamnă că amenzile mari neplătite pot lăsa șoferii fără permis pentru perioade mai lungi.

Când intră în vigoare noile reguli

Majorarea amenzilor intră în vigoare de la 1 iulie 2026, odată cu creșterea salariului minim.

În ceea ce privește suspendarea permisului pentru neplată, măsura ar urma să fie aplicată din luna august a anului 2026, după implementarea sistemelor informatice necesare.

Un aspect important: șoferii își pot recupera permisul imediat după achitarea datoriilor, suspendarea urmând să fie ridicată automat în sistem.