ITP anulat în urma unei vizite la RAR pentru redobândirea CIV. Explicațiile RAR

Registrul Auto Român a venit cu explicații după ce, frecvent, șoferii au întrebat de ce autovehiculele sunt supuse unor verificări complete chiar și atunci când se solicită operațiuni aparent simple.

Printre acestea se numără eliberarea unui duplicat al Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV) sau redobândirea certificatului de înmatriculare reținut pentru defecțiuni minore. Un astfel de caz a fost semnalat de reprezentanții RAR Călărași, unde proprietarul unei Dacia Logan a solicitat înlocuirea CIV.

Conform procedurilor legale, această operațiune impune prezentarea mașinii la sediul RAR pentru verificări. În urma inspecției, specialiștii au constatat o serie de defecțiuni grave care puneau în pericol siguranța rutieră.

“De ce verificați toată mașina dacă omul a venit pentru un duplicat al CIV sau pentru redobândirea talonului reținut pentru un bec ars?” Primim frecvent astfel de întrebări, iar răspunsul dat de colegii de la RAR Călărași este vizibil în fotografii.

Proprietarul vehiculului a solicitat înlocuirea CIV, operațiune care necesită prezentarea mașinii la RAR.

Ce am constatat:

lonjeronul dreapta spate rupt;

contraaripa dreapta spate cu străpungeri de rugină;

aliniamentul roților afectat;

puntea spate deformată;

caroseria deformată.

Ce am făcut? Am anulat ITP, iar acest vehicul nu va mai putea circula pe drumurile publice într-o astfel de stare tehnică.

Revenind la întrebarea pe care ne-o adresează unii dintre șoferi, vă spunem că verificăm mașinile care ajung la RAR pentru ca voi să fiți în siguranță în trafic”, au transmis inspectorii prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook.