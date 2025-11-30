Accident pe DN 1, lângă Florești, surprins de o cameră video

Un accident rutier a fost provocat, astăzi, pe DN 1, lângă Florești, de un șofer neatent. Momentul a fost surprins de o cameră de bord. VIDEO la finalul articolului.

- Publicitate -

Un cititor ne-a trimis imaginile unei camere video care a surprins un accident petrecut pe DN 1, aproape de Paralela 45, pe sensul de mers spre Ploiești.

În filmare se vede cum un șofer neatent schimbă banda de circulație, fără să se asigure.

- Publicitate -

Pentru a evita un posibil impact, șoferul altei mașini, care circula pe prima bandă, a frânat, moment în care a pierdut controlul volanului și a ajuns în decor.

Șoferul neatent, ca și cel aflat în spatele lui, și-au continuat deplasarea ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Polițiștii îl caută acum pe șoferul care a provocat accidentul pentru a-l sancționa.

- Publicitate -

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

VIDEO