Șofer iresponsabil pe A3 București – Ploiești. Video pe contrasens

Sunt destul de frecvente cazurile șoferilor care greșesc încadrarea și apoi circulă pe contrasens pe autostrăzi. O astfel de situație a fost înregistrată pe 21 noiembrie, pe Autostrada A3, București – Ploiești.

Pericolul este uriaș, în condițiile în care se circulă cu peste 100 de km/h și cu greu se poate evita un astfel de ”obstacol”.

În plus, veți observa în imaginile de la finalul textului că se circula în condiții de ceață densă, ceea ce reduce considerabil și vizibilitatea și crește posibilitatea unui impact frontal.

Din fericire, șoferii care circulau regulamentar au reușit să îl observe la tip pe conducătorul iresponsabil care nu se încadrase nici măcar pe banda de urgență cu atoturismul PH 35 MAV.

Imaginile trimise de un cititor au ajuns imediat și în atenția atenția IPJ Prahova. Revenim cu detalii.