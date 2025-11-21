- Publicitate -
Se închide DN 1, la Movila Vulpii. Rutele ocolitoare

Marius Nica
Marius Nica

Traficul rutier se va închide pe DN 1, pentru reparația trecerii la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, în perioada 24 noiembrie, ora 10:00 – 27 noiembrie, ora 12:00.

Potrivit unui comunicat al Poliției, circulația rutieră va fi deviată, pe categorii de autovehicule, astfel:

Sensul de mers București – Brașov și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone se va desfășura pe următoarele rute:

1. DN 1, km. 68+440 intersecție cu DJ 155 → DJ 155, Păulești → intersecție cu DJ 102 → DJ 102 Găgeni → intersecție cu DJ 100F → DJ 100F Țintea – Lilești → intersecție cu DJ 215 Băicoi → DJ 215 intersecție cu DN 1, km. 73+770 → DN 1 Brașov.

2. DN 1, 64+400 intersecție cu DN 72, km. 76+180 → DN 72, km. 68+648 Stoenești intersecție cu DJ 144 → DJ 144, Aricești – Rahtivani → intersecție cu DJ 720 Florești → DJ 720 intersecție cu DN 1, km. 80+700 → DN 1 Brașov.

Sensul de mers Brașov – București și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se va desfășura pe următoarea variantă ocolitoare:

1. DN 1, km. 59+800, Bărcănești, intersecție cu DN 1A, km. 76+180 – Centura de Vest Ploiești – DN 1A Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1, km 161 Brașov.

