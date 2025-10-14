- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAuto-moto

Noi moduri de amendare a șoferilor. Propunerile MAI

Marius Nica
Autor: Marius Nica
radar fix e-sigur prahova

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) propune noi moduri de amendare a șoferilor. Este vorba de conducătorii auto care încalcă viteza maximă legală sau de cei care parchează ilegal.

Chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, a prezentat astăzi o serie de propuneri care vizează creșterea siguranței traficului rutier.

- Publicitate -

Printre acestea se numără implementarea conceptului de viteză medie ca metodă de sancționare a excesului de viteză. Practic, șoferii vor putea fi sancționați dacă viteza medie de deplasare între două camere este mai mare decât cea legală.

Conducerea MAI a mai anunțat înființarea unui Centru de Monitorizare Automată a Traficului, urmând să fie folosite 700 de aparate radare mobile pentru identificarerea ”vitezomanilor”.

- Publicitate -

Totodată, se va schimba modul în care șoferii vor fi sancționați. Astfel, dacă proprietarul este și conducătorul vehiculului surprins de radar, procesul-verbal va fi transmis direct și considerat comunicat automat. În cazul în care proprietarul nu este șoferul, procesul-verbal devine nul, fără alte formalități.

În ceea ce privește parcarea neregulamentară, polițiștii vor sancționa proprietarul mașinii, iar procesul-verbal va fi comunicat printr-un autocolant lipit pe parbriz.

Înregistrarea conferinței de presă a MAI poate fi urmărită aici:

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Tehnologii și opțiuni indispensabile pentru alegerea unei mașini moderne

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Alegerea unei mașini noi este, astăzi, mult mai complexă...

Taxi fără numere, abandonat la Ploiești. Cum a fost identificat proprietarul

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Un taxi abandonat de multă vreme într-o parcare din...

Școala din Dârvari a fost dotată cu mobilier nou

Raluca Șerban Raluca Șerban -
Școala Gimnazială Dârvari, comuna Valea Călugărească, a fost echipată...
- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -