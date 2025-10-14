Noi moduri de amendare a șoferilor. Propunerile MAI

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) propune noi moduri de amendare a șoferilor. Este vorba de conducătorii auto care încalcă viteza maximă legală sau de cei care parchează ilegal.
Chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, a prezentat astăzi o serie de propuneri care vizează creșterea siguranței traficului rutier.
Printre acestea se numără implementarea conceptului de viteză medie ca metodă de sancționare a excesului de viteză. Practic, șoferii vor putea fi sancționați dacă viteza medie de deplasare între două camere este mai mare decât cea legală.
Conducerea MAI a mai anunțat înființarea unui Centru de Monitorizare Automată a Traficului, urmând să fie folosite 700 de aparate radare mobile pentru identificarerea ”vitezomanilor”.
Totodată, se va schimba modul în care șoferii vor fi sancționați. Astfel, dacă proprietarul este și conducătorul vehiculului surprins de radar, procesul-verbal va fi transmis direct și considerat comunicat automat. În cazul în care proprietarul nu este șoferul, procesul-verbal devine nul, fără alte formalități.
În ceea ce privește parcarea neregulamentară, polițiștii vor sancționa proprietarul mașinii, iar procesul-verbal va fi comunicat printr-un autocolant lipit pe parbriz.