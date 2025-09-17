- Publicitate -

Duster Pick Up disponibil în România. Cum arată și cât costă

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Dacia lansează în România Duster Pick-up, care dispune de cabină dublă și o capacitate de patru locuri.

Varianta este dezvoltată în parteneriat cu producătorul de caroserii Romturingia, din Câmpulung Muscel. Duster Pick Up poate fi comandat începând cu 17 septembrie și dispune de motorizări hibride.

Prețul de pornire de 25.983 Euro (fără TVA).

Duster Pick-Up este disponibil în 7 culori (Sandstone, Lichen Kaki, Terracota Brown, Glacier White, Schiste Grey, Pearl Black și Cedar Green).

Potrivit producătorului, Duster Pick-Up este „un vehicul versatil, adaptat pentru o utilizare mixtă, atât ca vehicul de persoane, cât și pentru transportul de materiale diverse”. Noul model utilitar are o capacitate de încărcare de până la 430 kg.

Duster Pick-Up este disponibil în trei variante de echipare: Expression, Extreme și Journey și în două versiuni de motorizare, ambele răspunzând normei de poluare Euro 6: Hybrid 140 și Mild-hybrid 130 4×4.

Printre dotări se numără – în funcție de nivelul de echipare ales: airbag-uri frontale și laterale pentru șofer și pasager, ABS cu repartitor electronic al forței de frânare, ESP și funcție anti-patinaj, sistem de asistență la demarajul în rampă, frânare automată de urgență, sistem de asistență la coborârea pantei, recunoaștere semne de circulație cu alertă de depășire a vitezei, asistență pentru păstrarea benzii de deplasare, avertizare pentru unghiul mort și cameră multi-view.

