Foto cu caracter ilustrativ

Accident pe Șoseaua Vestului, în Ploiești

Un accident rutier s-a produs luni seară, pe Șoseaua Vestului din Ploiești, în apropiere de secția de Poliție.

Din  primele cercetări a reieșit faptul că un șofer a oprit la trecerea pentru pietoni să acorde prioritate, iar o tânără de 19 ani a lovit un alt autoturism, condus de un bărbat de 46 de ani.

Ulterior, al doilea autoturism a fost proiectat într-un alt autovehicul condus de un bărbat de 44 de ani.

În urma accidentului o femeie de 33 de ani, pasageră într-unul dintre autoturisme, a fost rănită. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în toate cazurile.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

