Cum înmatriculezi o mașină din afara UE: Precizările RAR

Registrul Auto Român a făcut precizări cu privire la înregistrarea mașinilor provenite din afara Uniunii Europene.

- Publicitate -

„Din categoria miturilor pe care le auzim frecvent, dar care nu au legătură cu realitatea, astăzi vorbim despre autovehiculele utilizate importate din Canada.

Din motive pe care nu le cunoaștem, mai multe persoane au venit la reprezentanțele RAR cu mașini aduse din acest stat și au pretins că, din informațiile lor, legislația canadiană este similară cu cea din UE, iar vehiculele trebuie să primească CIV asemenea celor din Uniune.

Nu știm dacă sursa dezinformării este un site sau chiar un intermediar care importă vehiculele, dar ipoteza este complet falsă! Vehiculele fabricate pentru Canada, deci nedestinate pieței europene, nu au o omologare după normele UE, iar pentru eliberarea CIV suntem obligați să aplicăm o procedură de omologare individuală.”, au transmis reprezentanții RAR.

Eveniment Guvernul vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază Guvernul a anunțat că, începând cu 1 octombrie, nu va mai fi prelungită plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Practic, încetarea plafonării ar...

- Publicitate -

Ce e sub Euro 3 nu primește cartea de identitate a vehiculului

Această procedură de omologare individuală presupune, printre altele, un test dinamic pentru stabilirea normei de poluare.

În cazul în care nu este atinsă cel puțin norma Euro3, mașina nu poate primi CIV. Ulterior sunt verificate marcajele de omologare pentru diferite componenete/subansambluri, se face o inspecție tehnică și se analizează respectarea normelor UE.

„Vă recomandăm ca, înainte de a achiziționa un autovehicul din afara spațiului Uniunii, să cereți de la RAR informații despre proceduri și costuri (formularul de petiții disponibil aici https://prog.rarom.ro/petitii/) și chiar să ne prezentați fotografii cu documente pe care le-am putea analiza înainte de a formula un răspuns.

- Publicitate -

Țineți cont că, de la caz la caz, tot procesul ar putea face achiziția neprofitabilă. Atenție și la documentele pe care le primiți odată cu achiziția, deoarece nu putem elibera CIV pentru vehiculele care figurează ca fiind scoase din uz, nereparabile sau “parts only”.

Autovehiculele destinate pieței UE nu trec printr-un proces de omologare individual pentru a primi CIV, iar același cadru legal se aplică și pentru mașinile aduse din țările AELS (Asociația Europeană a Liberului Schimb), din care fac parte Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Rămâneți informați, e important”, au mai transmis inspectorii.

Condiții de eliberare a CIV pentru vehiculele înmatriculate în UE

Pentru vehiculele utilizate care au fost înmatriculate ultima dată într-un Stat membru al Uniunii Europene, aflate însă la prima înmatriculare în România, RAR va elibera cartea de identitate a vehiculului (CIV), fie în mod direct dacă vehiculul deține omologare UE de tip și nu a suferit modificări în raport cu configurația omologată, fie în urma omologării individuale.

Auto-moto Șofer de microbuz școlar, amendat pentru depășirea vitezei legale Săptămâna trecută, polițiștii rutieri au verificat legalitatea transportului de elevi din Prahova, în contextul începerii noului an școlar. În urma controalelor au fost verificate aproximativ 50...

- Publicitate -

De asemenea, RAR va efectua verificarea tehnică și va certifica autenticitatea vehiculului.

Documente necesare: