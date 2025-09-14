- Publicitate -

Cum înmatriculezi o mașină din afara UE: Precizările RAR

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

Registrul Auto Român a făcut precizări cu privire la înregistrarea mașinilor provenite din afara Uniunii Europene.

- Publicitate -

Din articol

„Din categoria miturilor pe care le auzim frecvent, dar care nu au legătură cu realitatea, astăzi vorbim despre autovehiculele utilizate importate din Canada.

Din motive pe care nu le cunoaștem, mai multe persoane au venit la reprezentanțele RAR cu mașini aduse din acest stat și au pretins că, din informațiile lor, legislația canadiană este similară cu cea din UE, iar vehiculele trebuie să primească CIV asemenea celor din Uniune.

Nu știm dacă sursa dezinformării este un site sau chiar un intermediar care importă vehiculele, dar ipoteza este complet falsă! Vehiculele fabricate pentru Canada, deci nedestinate pieței europene, nu au o omologare după normele UE, iar pentru eliberarea CIV suntem obligați să aplicăm o procedură de omologare individuală.”, au transmis reprezentanții RAR.

Eveniment

Guvernul vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază

Guvernul a anunțat că, începând cu 1 octombrie, nu va mai fi prelungită plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Practic, încetarea plafonării ar...
- Publicitate -

Ce e sub Euro 3 nu primește cartea de identitate a vehiculului

Această procedură de omologare individuală presupune, printre altele, un test dinamic pentru stabilirea normei de poluare.

În cazul în care nu este atinsă cel puțin norma Euro3, mașina nu poate primi CIV. Ulterior sunt verificate marcajele de omologare pentru diferite componenete/subansambluri, se face o inspecție tehnică și se analizează respectarea normelor UE.

„Vă recomandăm ca, înainte de a achiziționa un autovehicul din afara spațiului Uniunii, să cereți de la RAR informații despre proceduri și costuri (formularul de petiții disponibil aici https://prog.rarom.ro/petitii/) și chiar să ne prezentați fotografii cu documente pe care le-am putea analiza înainte de a formula un răspuns.

- Publicitate -

Țineți cont că, de la caz la caz, tot procesul ar putea face achiziția neprofitabilă. Atenție și la documentele pe care le primiți odată cu achiziția, deoarece nu putem elibera CIV pentru vehiculele care figurează ca fiind scoase din uz, nereparabile sau “parts only”.

Autovehiculele destinate pieței UE nu trec printr-un proces de omologare individual pentru a primi CIV, iar același cadru legal se aplică și pentru mașinile aduse din țările AELS (Asociația Europeană a Liberului Schimb), din care fac parte Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Rămâneți informați, e important”, au mai transmis inspectorii.

Condiții de eliberare a CIV pentru vehiculele înmatriculate în UE

Pentru vehiculele utilizate care au fost înmatriculate ultima dată într-un Stat membru al Uniunii Europene, aflate însă la prima înmatriculare în România, RAR va elibera cartea de identitate a vehiculului (CIV), fie în mod direct dacă vehiculul deține omologare UE de tip și nu a suferit modificări în raport cu configurația omologată, fie în urma omologării individuale.

Auto-moto

Șofer de microbuz școlar, amendat pentru depășirea vitezei legale

Săptămâna trecută, polițiștii rutieri au verificat legalitatea transportului de elevi din Prahova, în contextul începerii noului an școlar. În urma controalelor au fost verificate aproximativ 50...
- Publicitate -

De asemenea, RAR va efectua verificarea tehnică și va certifica autenticitatea vehiculului.

Documente necesare:

  • act de identitate solicitant;
  • cerere activitate RAR (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului RAR care efectuează activitatea);
  • documentul de înmatriculare din țara de origine;
  • certificatul de conformitate (CoC) emis de producătorul vehiculului (obligatoriu pentru vehiculele ale căror emisii poluante și CO2 au fost măsurate în conformitate cu procedura WLTP, de regulă vehicule fabricate după data de 31.08.2018);
  • documentul de achiziție intracomunitară (factură, contract de vânzare-cumpărare etc) în original sau sub forma unei copii în care toate datele sunt lizibile. Conform OUG nr.120/2021, obligativitatea solicitării și obținerii CIV de la RAR îi revine achizitorului intracomunitar, care poate cere eliberarea acestui document în mod direct sau printr-un împuternicit legal. Totodată, începând cu data de 25.07.2022, angajații Registrului Auto Român au obligativitatea de a scana și transmite în format digital documentul de achiziție intracomunitară către ANAF.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
Exclusiv

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

0
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...
Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

4
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

2
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...
Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Guvernul vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază

0
Guvernul a anunțat că, începând cu 1 octombrie, nu...
Economic

Ce sumă plătești lunar pentru a cumpăra vechime pentru pensie

0
Pentru obținerea pensiei, vechimea în muncă reprezintă criteriul principal....
Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

0
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Eveniment

Ziua Pompierilor, în parcarea Prahova Value Centre

0
Sâmbătă, 13 septembrie 2025, cu ocazia Zilei Pompierilor din...
Sport

Scor de handbal la fotbal feminin! Liceenii Topolog- Prahova Ploiesti: 0-22!

0
Debut spectaculos în Campionatul National de Fotbal Feminin Junioare...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

0
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Șofer de microbuz școlar, amendat pentru depășirea vitezei legale

Marius Nica -
Săptămâna trecută, polițiștii rutieri au verificat legalitatea transportului de elevi...

Accident pe DJ 100 B, între Balta Doamnei și Gherghița

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 13 septembrie, pe...

Instalarea celor 400 de radare fixe în România se amână

Ștefan Vlăsceanu -
Proiectul prin care Guvernul urma să instaleze 400 de...

Gropi și denivelări pe DN 1A, la Blejoi. Drumarii le ignoră

Marius Nica -
Cu excepția DN 1, pe unde circulă ”mai-marii” țării...
- Publicitate -

De ce nu sunt sancționați șoferii care circulă cu viteza melcului

Marius Nica -
Vitezomanii riscă amenzi mari și permisul reținut până la...

Pachetul de rapoarte VIN care merită – cum verifici vehiculele mai ieftin?

David Mihalache -
Achiziția unei mașini rulate aduce bucurie și entuziasm, dar...

Restricții de circulație pe DN 1, București-Ploiești, la Otopeni

Marius Nica -
Veste proastă pentru șoferii care fac naveta pe DN...

Amenzi automate pentru șoferii care depășesc viteza în Bulgaria

Ștefan Vlăsceanu -
O greșeală le-ar putea aduce amenzi automate șoferilor din...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean