Șofer de microbuz școlar, amendat pentru depășirea vitezei legale

Săptămâna trecută, polițiștii rutieri au verificat legalitatea transportului de elevi din Prahova, în contextul începerii noului an școlar.

- Publicitate -

În urma controalelor au fost verificate aproximativ 50 de microbuze școlare, fiind urmărite starea tehnică a vehiculelor, documentele conducătorilor auto, dar și respectarea regimului legal de viteză.

În timpul raziei a fost surprins cu aparatul radar un bărbat de 49 de ani, aflat la volanul unui microbuz destinat transportului elevilor, care circula cu 68 km/h, pe raza localității Ceptura.

Acesta a fost sancționat potrivit Codului Rutier.

Eveniment Ziua Pompierilor 2025: Expoziție a tehnicii de intervenție în Ploiești Ziua Pompierilor este sărbătorită astăzi, 13 septembrie. Se împlinesc 177 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, când 166 de ostași pompieri conduși...