Șofer de microbuz școlar, amendat pentru depășirea vitezei legale

Săptămâna trecută, polițiștii rutieri au verificat legalitatea transportului de elevi din Prahova, în contextul începerii noului an școlar.
În urma controalelor au fost verificate aproximativ 50 de microbuze școlare, fiind urmărite starea tehnică a vehiculelor, documentele conducătorilor auto, dar și respectarea regimului legal de viteză.
În timpul raziei a fost surprins cu aparatul radar un bărbat de 49 de ani, aflat la volanul unui microbuz destinat transportului elevilor, care circula cu 68 km/h, pe raza localității Ceptura.
Acesta a fost sancționat potrivit Codului Rutier.