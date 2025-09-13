Accident pe DJ 100 B, între Balta Doamnei și Gherghița

Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 13 septembrie, pe Drumul Județean 100B, în afara localității Lacul Turcului.

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Prahova, un bărbat de 59 de ani, care conducea un autoturism pe DJ 100B, din direcția Balta Doamnei către Gherghița, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 84 de ani.

În urma impactului, cei doi șoferi au fost răniți, precum și o pasageră de 72 de ani. Victimele au fost transportate la spital, iar șoferii vor fi testați cu aparatul etilotest în cadrul unității medicale.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

