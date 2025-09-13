- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Accident pe DJ 100 B, între Balta Doamnei și Gherghița

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 13 septembrie, pe Drumul Județean 100B, în afara localității Lacul Turcului.

- Publicitate -

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Prahova, un bărbat de 59 de ani, care conducea un autoturism pe DJ 100B, din direcția Balta Doamnei către Gherghița, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 84 de ani.

În urma impactului, cei doi șoferi au fost răniți, precum și o pasageră de 72 de ani. Victimele au fost transportate la spital, iar șoferii vor fi testați cu aparatul etilotest în cadrul unității medicale.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Eveniment

Accident pe DN1B. Vinovat ar fi un șofer de 75 de ani

Accident, sâmbătă după amiază, pe DN1B, în localitatea Valea Călugărească. Un bărbat de 75 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula din...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
Exclusiv

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

0
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...
Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

4
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

2
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...
Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Dronă rusească interceptată în spațiul aerian al României

0
O dronă rusească a intrat, sâmbătă după-amiază, pe  spaţiul...
Travel&Lifestyle

Thassos s-a „manelizat”. Acceptăm sau schimbăm destinația

0
Insula grecească Thassos este o destinație care atrage an...
IT&C

Știri false: Cum să le recunoști eficient

0
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...
Eveniment

Accident pe DN1B. Vinovat ar fi un șofer de 75 de ani

0
Accident, sâmbătă după amiază, pe DN1B, în localitatea Valea...
Național

Exercițiu militar NATO în România. Nu începe războiul!

0
Radu Hossu, corespondent de război în Ucraina și decorat...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Șofer de microbuz școlar, amendat pentru depășirea vitezei legale

Marius Nica -
Săptămâna trecută, polițiștii rutieri au verificat legalitatea transportului de elevi...

Instalarea celor 400 de radare fixe în România se amână

Ștefan Vlăsceanu -
Proiectul prin care Guvernul urma să instaleze 400 de...

Gropi și denivelări pe DN 1A, la Blejoi. Drumarii le ignoră

Marius Nica -
Cu excepția DN 1, pe unde circulă ”mai-marii” țării...

De ce nu sunt sancționați șoferii care circulă cu viteza melcului

Marius Nica -
Vitezomanii riscă amenzi mari și permisul reținut până la...
- Publicitate -

Pachetul de rapoarte VIN care merită – cum verifici vehiculele mai ieftin?

David Mihalache -
Achiziția unei mașini rulate aduce bucurie și entuziasm, dar...

Restricții de circulație pe DN 1, București-Ploiești, la Otopeni

Marius Nica -
Veste proastă pentru șoferii care fac naveta pe DN...

Amenzi automate pentru șoferii care depășesc viteza în Bulgaria

Ștefan Vlăsceanu -
O greșeală le-ar putea aduce amenzi automate șoferilor din...

Rable abandonate pe domeniul public. Cum scapi de amendă

Ștefan Vlăsceanu -
Registrul Auto Român (RAR) a lansat un apel pentru...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean