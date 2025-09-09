- Publicitate -

De ce nu sunt sancționați șoferii care circulă cu viteza melcului

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Vitezomanii riscă amenzi mari și permisul reținut până la 120 de zile. La polul opus, șoferii care circulă cu viteză redusă nejustificat, formând coloane de mașini în spatele lor, scapă de cele mai multe ori nesancționați.

Vitezomanii, buni de plată

”Sute de sancțiuni aplicate de polițiștii prahoveni și peste 30 de permise de conducere reținute pentru nerespectarea regimului legal de viteză”.

Așa încep multe dintre comunicatele de presă ale polițiștilor prahoveni după aproape fiecare mini-vacanță. Cele mai multe amenzi sunt aplicate pe DN  1 șoferilor care vor să recupereze timpul pierdut cu aglomerația infernală de pe Valea Prahovei și calcă prea tare pedala de accelerație.

Există însă și șoferi care circulă cu o viteză  mult mai mica decât  cea legală și în  spatele cărora se formează coloane mari de mașini, îngreunând și mai mult un trafic rutier infernal. Aceștia scapă de sancțiuni din mai multe motive.

Codul Rutier nu are viteze minime

De exemplu, în Codul Rutier nu există o viteză minimă generală de circulație impusă pentru toate drumurile, ci doar restricții specifice.

Este cazul autostrăzilor și drumurilor expres, unde sunt interzise vehiculele care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h. Cu alte cuvinte,  astfel de vehicule nu au voie să circule pe aceste categorii de drum. Atenție! Valoarea de 50km/oră nu reprezintă o viteză minimă pe care orice șofer trebuie să o respecte pe autostrăzi!

De asemenea, administratorul drumului, cu avizul poliției rutiere, poate stabili limite de viteză mai mici — dar nu mai mici de 30 km/h pentru toate autovehiculele (cu excepția tramvaielor, pentru care minimul este de 10 km/h) . Aceasta se poate aplica, de exemplu, în zona școlilor, trecerilor de pietoni.

Cât e amenda pentru viteza melcului

Revenind la șoferii care merg prea încet, aceștia pot fi amendați dacă sunt surprinși cu aparatul radar că au circulat cu o viteză care, fără motiv întemeiat, împiedică desfășurarea normală a traficului sau dacă provoacă pericol pentru ceilalți participanți la trafic prin viteza prea redusă.

Aceștia riscă o sancțiune cu 2-3 puncte amendă (330 lei – 495 lei).

Poți circula cu o viteză redusă fără să riști o amendă atunci când sunt condiții meteo nefavorabile, trafic aglomerat, defecțiuni tehnice sau condiții de drum periculoase.

