Restricții de circulație pe DN 1, București-Ploiești, la Otopeni

Veste proastă pentru șoferii care fac naveta pe DN 1, Ploiești-București și retur. Începând de astăzi, 9 septembrie, s-au instituit restricții de circulație pentru execuția lucrărilor la viitoarea stație de metrou „Otopeni”.

Metrorex S.A. informează participanții la trafic că, începând cu 9 septembrie 2025, se vor institui restricții de circulație pe DN1 – Calea Bucureștilor, în zona Otopeni, pentru execuția lucrărilor la viitoarea stație de metrou „Otopeni”, parte a proiectului „Magistrala 6. 1 Mai – Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni”.

Lucrările vizează devieri de rețele edilitare și realizarea structurii de bază a stației de metrou, fiind necesare următoarele măsuri:

Configurația traficului pe DN1

Circulația rutieră se va desfășura pe câte două benzi pe fiecare sens
Parapetele median va fi repoziționat pentru a permite desfășurarea traficului pe ambele sensuri;

V-au plăcut evenimentele estivale ale Primăriei Ploiești? Sondaj

Observatorul Prahovean lansează un nou sondaj de opinie online. De data aceasta, tema o reprezintă evenimentele organizate peste vară de Primăria Ploiești. Concerte, spectacole în...
Pentru sensul București – Ploiești, o parte din trafic se va putea desfasura prin rețeaua stradală a orașului Otopeni, pe ruta: DN1 (km 13+750) – str. Polonă – str. Floare de Cais – str. Argeș – str. Traian – str. Oituz – DN1 (km 14+650).

Alte restricții temporare

Pe perioada lucrărilor de demontare și montare a parapetului axial, se vor institui restricții pe banda 3 a sensului Ploiești – București, între orele 23:00 – 05:00;
Circulația pietonilor va fi asigurată prin trasee provizorii
Accesul auto către str. 23 August din DN1 va fi închis. Totodată, circulația pe sectorul dinspre str. 23 August către DN1 va fi suspendată.

Rute alternative:

către localitatea Tunari: DN1 – str. Oituz – str. Floare de Cais – str. 23 August;
către DN1 din interiorul Otopeniului: str. Floare de Cais – str. Polonă sau str. Traian – str. Oituz/str. Mărășești. Accesul în parcarea din zona străzii 23 August se va face din str. Floare de Cais.

Restricțiile sunt implementate în baza Avizului CNAIR și al Poliției Rutiere nr. 551907/S4/DB din 19.06.2025, acesta respectă Ordinul MI-MT nr. 1112/2000 privind instituirea restricțiilor de circulație. Semnalizarea rutieră temporară va fi realizată conform planului aprobat de autorități.

Magistrala 6 va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internațional Otopeni. Pe un traseu de 14,2 km aceasta va cuprinde 12 stații de metrou: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu, Aeroportul Internațional Henri Coandă.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

6
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

1
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Cum arată parcările "special amenajate" pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Cod galben de ploi torențiale la munte în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o...
Aur la șah pentru fetele Clubului Sportiv Universitar Ploiești

0
Ploieștiul strălucește pe podium: aur pentru fetele de la...
Două ploieștence, pe podium la Olimpiada Internațională a Elenismului

0
Două ploieștence, eleve la C.N. „Mihai Viteazul” și C.N....
Accident provocat de un bărbat de 74 de ani, beat la volan

0
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din...
Pachetul de rapoarte VIN care merită – cum verifici vehiculele mai ieftin?

0
Achiziția unei mașini rulate aduce bucurie și entuziasm, dar...
Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Convergența economică a României în context european

0
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...
Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
