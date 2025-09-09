Restricții de circulație pe DN 1, București-Ploiești, la Otopeni

Veste proastă pentru șoferii care fac naveta pe DN 1, Ploiești-București și retur. Începând de astăzi, 9 septembrie, s-au instituit restricții de circulație pentru execuția lucrărilor la viitoarea stație de metrou „Otopeni”.

Metrorex S.A. informează participanții la trafic că, începând cu 9 septembrie 2025, se vor institui restricții de circulație pe DN1 – Calea Bucureștilor, în zona Otopeni, pentru execuția lucrărilor la viitoarea stație de metrou „Otopeni”, parte a proiectului „Magistrala 6. 1 Mai – Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni”.

Lucrările vizează devieri de rețele edilitare și realizarea structurii de bază a stației de metrou, fiind necesare următoarele măsuri:

Configurația traficului pe DN1

Circulația rutieră se va desfășura pe câte două benzi pe fiecare sens

Parapetele median va fi repoziționat pentru a permite desfășurarea traficului pe ambele sensuri;

Pentru sensul București – Ploiești, o parte din trafic se va putea desfasura prin rețeaua stradală a orașului Otopeni, pe ruta: DN1 (km 13+750) – str. Polonă – str. Floare de Cais – str. Argeș – str. Traian – str. Oituz – DN1 (km 14+650).

Alte restricții temporare

Pe perioada lucrărilor de demontare și montare a parapetului axial, se vor institui restricții pe banda 3 a sensului Ploiești – București, între orele 23:00 – 05:00;

Circulația pietonilor va fi asigurată prin trasee provizorii

Accesul auto către str. 23 August din DN1 va fi închis. Totodată, circulația pe sectorul dinspre str. 23 August către DN1 va fi suspendată.

Rute alternative:

către localitatea Tunari: DN1 – str. Oituz – str. Floare de Cais – str. 23 August;

către DN1 din interiorul Otopeniului: str. Floare de Cais – str. Polonă sau str. Traian – str. Oituz/str. Mărășești. Accesul în parcarea din zona străzii 23 August se va face din str. Floare de Cais.

Restricțiile sunt implementate în baza Avizului CNAIR și al Poliției Rutiere nr. 551907/S4/DB din 19.06.2025, acesta respectă Ordinul MI-MT nr. 1112/2000 privind instituirea restricțiilor de circulație. Semnalizarea rutieră temporară va fi realizată conform planului aprobat de autorități.

Magistrala 6 va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internațional Otopeni. Pe un traseu de 14,2 km aceasta va cuprinde 12 stații de metrou: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu, Aeroportul Internațional Henri Coandă.