Amenzi automate pentru șoferii care depășesc viteza în Bulgaria

O greșeală le-ar putea aduce amenzi automate șoferilor din Bulgaria care depășesc viteza legală. Noile măsuri vor intra în vigoare de duminică, 7 septembrie, potrivit Novinite.

Începând cu 7 septembrie, camerele de supraveghere din Bulgaria vor măsura nu doar viteza maximă, ci și viteza medie a vehiculelor pe anumite porțiuni de drum. Șoferii care depășesc limitele legale vor primi automat amenzi electronice, potrivit libertatea.ro.

Administrația Națională de Taxare a publicat toate secțiunile monitorizate pe site-ul său, inclusiv hărți, pentru ca șoferii să poată vedea în avans unde sunt active camerele.

Profesorul Oleg Asenov, șeful Administrației Naționale de Taxare din Bulgaria, a explicat că schimbarea vizează reducerea condusului imprudent, în special pe autostrăzi și în zonele predispuse la accidente.

„A venit timpul momentul în care și camerele de taxare să-și deschidă ochii asupra încălcărilor vitezei medii”, a declarat el, subliniind că sancțiunile vor începe de la ora 0.00, pe 7 septembrie.

Care sunt limitele de viteză în Bulgaria Limitele de viteză în Bulgaria pentru anul 2025 sunt următoarele