Amenzi automate pentru șoferii care depășesc viteza în Bulgaria

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

O greșeală le-ar putea aduce amenzi automate șoferilor din Bulgaria care depășesc viteza legală. Noile măsuri vor intra în vigoare de duminică, 7 septembrie, potrivit Novinite.

Începând cu 7 septembrie, camerele de supraveghere din Bulgaria vor măsura nu doar viteza maximă, ci și viteza medie a vehiculelor pe anumite porțiuni de drum. Șoferii care depășesc limitele legale vor primi automat amenzi electronice, potrivit libertatea.ro.

Administrația Națională de Taxare a publicat toate secțiunile monitorizate pe site-ul său, inclusiv hărți, pentru ca șoferii să poată vedea în avans unde sunt active camerele.

Profesorul Oleg Asenov, șeful Administrației Naționale de Taxare din Bulgaria, a explicat că schimbarea vizează reducerea condusului imprudent, în special pe autostrăzi și în zonele predispuse la accidente.

„A venit timpul momentul în care și camerele de taxare să-și deschidă ochii asupra încălcărilor vitezei medii”, a declarat el, subliniind că sancțiunile vor începe de la ora 0.00, pe 7 septembrie.

Care sunt limitele de viteză în Bulgaria Limitele de viteză în Bulgaria pentru anul 2025 sunt următoarele

  • În localități: 50 km/h
  • În afara localităților: 90 km/h
  • Pe drumurile expres (drumuri cu circulație rapidă, dar care nu sunt autostrăzi): 120 km/h
  • Pe autostrăzi: 130 km/h (limita a fost redusă recent de la 140 km/h la 130 km/h, în majoritatea sectoarelor, cu excepția unor autostrăzi noi și foarte bine întreținute, unde s-ar putea menține 140 km/h).

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
