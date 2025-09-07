Amenzi automate pentru șoferii care depășesc viteza în Bulgaria

O greșeală le-ar putea aduce amenzi automate șoferilor din Bulgaria care depășesc viteza legală. Noile măsuri vor intra în vigoare de duminică, 7 septembrie, potrivit Novinite.
Începând cu 7 septembrie, camerele de supraveghere din Bulgaria vor măsura nu doar viteza maximă, ci și viteza medie a vehiculelor pe anumite porțiuni de drum. Șoferii care depășesc limitele legale vor primi automat amenzi electronice, potrivit libertatea.ro.
Administrația Națională de Taxare a publicat toate secțiunile monitorizate pe site-ul său, inclusiv hărți, pentru ca șoferii să poată vedea în avans unde sunt active camerele.
Profesorul Oleg Asenov, șeful Administrației Naționale de Taxare din Bulgaria, a explicat că schimbarea vizează reducerea condusului imprudent, în special pe autostrăzi și în zonele predispuse la accidente.
„A venit timpul momentul în care și camerele de taxare să-și deschidă ochii asupra încălcărilor vitezei medii”, a declarat el, subliniind că sancțiunile vor începe de la ora 0.00, pe 7 septembrie.
Care sunt limitele de viteză în Bulgaria Limitele de viteză în Bulgaria pentru anul 2025 sunt următoarele
- În localități: 50 km/h
- În afara localităților: 90 km/h
- Pe drumurile expres (drumuri cu circulație rapidă, dar care nu sunt autostrăzi): 120 km/h
- Pe autostrăzi: 130 km/h (limita a fost redusă recent de la 140 km/h la 130 km/h, în majoritatea sectoarelor, cu excepția unor autostrăzi noi și foarte bine întreținute, unde s-ar putea menține 140 km/h).